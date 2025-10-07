Нобелевскую премию по физике присудили за квантовые исследования

Нобелевскую премию по физике присудили за квантовые исследованияАмериканские ученые награждены за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи
Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по физике за 2025 г. Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.
Лауреаты провели эксперименты с электрической схемой на чипе, продемонстрировав как квантовое туннелирование, так и квантованные уровни энергии в системе, достаточно большой для удержания в руках. В 1984-1985 гг. ученые использовали сверхпроводящие компоненты, разделенные тонким слоем непроводящего материала. Созданная система вела себя как единая частица, заполняющая всю схему. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.
Эксперимент показал, что система способна преодолевать энергетический барьер через квантовое туннелирование, что обнаруживается по появлению напряжения. Также было доказано, что система поглощает и излучает энергию строго определенными порциями, как предсказывает квантовая механика. Это открытие создало основу для развития квантовых компьютеров, квантовой криптографии и сенсоров нового поколения.
В 2024 г. Нобелевская премия по физике была присуждена американцу Джону Хопфилду и британцу Джеффри Хинтону за исследования в области машинного обучения с помощью нейросетей.
В 2023 г. Нобелевскую премию в области физики получили трое ученых – франко-американец Пьер Агостини, француженка Анн Л’Юйе и венгеро-австрийский исследователь Ференц Краус. Они открыли способ создания очень коротких импульсов света, позволяющих проводить измерения быстрых процессов движения или смены вида энергии частиц.