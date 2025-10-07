Нобелевскую премию по физике присудили за квантовые исследования

Лауреаты провели эксперименты с электрической схемой на чипе, продемонстрировав как квантовое туннелирование, так и квантованные уровни энергии в системе, достаточно большой для удержания в руках. В 1984-1985 гг. ученые использовали сверхпроводящие компоненты, разделенные тонким слоем непроводящего материала. Созданная система вела себя как единая частица, заполняющая всю схему. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.