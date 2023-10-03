Нобелевскую премию по физике присудили исследователям электронов и природы света
Нобелевскую премию в области физики в 2023 г. получат три ученых – франко-американец Пьер Агостини, француженка Анн Л’Юйе и венгеро-австрийский исследователь Ференц Краус. Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета Королевской академии наук Швеции.
В комитете пояснили, что эксперименты ученых позволили разработать новые инструменты для исследования электронов внутри молекул и атомов. Они открыли способ создания очень коротких импульсов света, позволяющих проводить измерения быстрых процессов движения или смены вида энергии частиц.
«Теперь мы можем открыть дверь в мир электронов. Аттосекундная физика дает нам возможность понять механизмы, которыми управляют электроны. Следующим шагом будет их использование», – отметила председатель Нобелевского комитета по физике Ева Оллсон.
Ранее Шведская королевская академия наук объявила Нобелевских лауреатов по по физиологии и медицине. Премию получили ученые Каталин Карико и Дрю Вайссман за открытия в области модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать мРНК-вакцины против COVID-19.