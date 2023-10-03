Нобелевскую премию по физике присудили исследователям электронов и природы света

Ранее Шведская королевская академия наук объявила Нобелевских лауреатов по по физиологии и медицине. Премию получили ученые Каталин Карико и Дрю Вайссман за открытия в области модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать мРНК-вакцины против COVID-19.