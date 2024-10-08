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Нобелевская премия по физике присуждена за разработку методов машинного обучения

Ее получат ученые Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон
Ведомости

Нобелевская премия по физике присуждена американцу Джону Хопфилду и британцу Джеффри Хинтону за исследования в области машинного обучения с помощью нейросетей. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать из данных изображения и другие типы шаблонов. Хинтон изобрел метод, способный независимо обнаруживать свойства в данных.

В 2023 г. Нобелевскую премию в области физики получили трое ученых – франко-американец Пьер Агостини, француженка Анн Л’Юйе и венгеро-австрийский исследователь Ференц Краус. Они открыли способ создания очень коротких импульсов света, позволяющих проводить измерения быстрых процессов движения или смены вида энергии частиц.

В 2024 г. лауреатов Нобелевской премии по химии планируется огласить 9 октября, по литературе – 10 октября. Обладателя Нобелевской премии мира объявят 11 октября, а лауреата премии по экономическим наукам – 14 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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