Нобелевская премия по физике присуждена за разработку методов машинного обучения

Нобелевская премия по физике присуждена за разработку методов машинного обученияЕе получат ученые Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон
Нобелевская премия по физике присуждена американцу Джону Хопфилду и британцу Джеффри Хинтону за исследования в области машинного обучения с помощью нейросетей. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.
Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать из данных изображения и другие типы шаблонов. Хинтон изобрел метод, способный независимо обнаруживать свойства в данных.
В 2023 г. Нобелевскую премию в области физики получили трое ученых – франко-американец Пьер Агостини, француженка Анн Л’Юйе и венгеро-австрийский исследователь Ференц Краус. Они открыли способ создания очень коротких импульсов света, позволяющих проводить измерения быстрых процессов движения или смены вида энергии частиц.
В 2024 г. лауреатов Нобелевской премии по химии планируется огласить 9 октября, по литературе – 10 октября. Обладателя Нобелевской премии мира объявят 11 октября, а лауреата премии по экономическим наукам – 14 октября.