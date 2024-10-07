Нобелевская премия: история, лауреаты и значимость

Нобелевская премия: история, лауреаты и значимостьКому и за что вручается награда
Нобелевская премия – самая престижная в мире награда для ученых, писателей и общественных деятелей, которая была учреждена в соответствии с завещанием шведского изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля и впервые вручена в 1901 г. С тех пор она стала настоящим символом научных и интеллектуальных достижений человечества.
Как появилась Нобелевская премия
История, которая предшествовала появлению премии, случилась в 1888 г., когда местные репортеры вместо брата изобретателя «похоронили» его самого. Из-за ошибки в местной газете появилось сообщение о кончине под названием «Торговец смертью мертв» (Альфред Нобель запатентовал динамит, а также владел оружейной компанией). Именно тогда шведский инженер задумался, каким его будет помнить человечество, и решил изменить свое завещание, ставшее основой Нобелевского фонда, который по сей день финансирует самую известную и престижную премию мира.
Ученый скончался 10 декабря 1896 г., оставив после себя состояние, полученное от торговли оружием и патентами. В финальном завещании, подписанном годом ранее, инженер пожелал, чтобы все его движимое и недвижимое имущество было обращено в ликвидные ценности, а доходы от этих вложений – направлены в фонд, который будет распределять их в виде ежегодных премий, поощряющих заслуги ученых и общественных деятелей. «Мое особое желание заключается в том, чтобы при присуждении премий не принималась во внимание национальность кандидатов и ее получали самые достойные независимо от того, скандинавы они или нет», – говорится в завещании Нобеля.
Фонд был создан в 1900 г. как частная независимая неправительственная организация. Его начальный капитал был равен 31,6 млн шведских крон. В 2023 г. стоимость его активов составляла 5,8 млрд шведских крон (примерно $525 млрд).
Кому и как вручается награда
Согласно завещанию Альфреда Нобеля, с 1901 г. премия вручалась по пяти номинациям: физике, химии, физиологии и медицине, литературе, а также за достижения в области миротворчества. С 1969 г. по инициативе Банка Швеции награда присуждается за достижения по экономическим наукам.
Рассылку запросов на выдвижение кандидатов проводит Нобелевский комитет. Они отправляются приблизительно 3000 лиц, как правило, за год до присуждения премии. Отбор лауреатов, имена которых окончательно утверждаются и объявляются в октябре, проводят Шведская Королевская академия наук (в ее зоне ответственности – награды по химии, физике и экономике), Шведская академия (литературе), Нобелевская ассамблея Каролинского института (медицине) и Норвежский нобелевский комитет (премия мира). Имена остальных номинантов не разглашаются в течение 50 лет, хотя нередко их озвучивают организации, выдвинувшие претендентов.
Вручение премий проходит ежегодно в Швеции и Норвегии 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Еще одной составляющей Нобелевской недели наравне с церемонией награждения и Нобелевским ужином являются концерты, на которых выступают известные классические музыканты современности. Один проводится 8 декабря каждого года в Стокгольме, второй – в Осло, в день самого торжества.
Согласно уставу Нобелевского фонда, каждому лауреату вручается золотая медаль, на лицевой стороне которой изображен Альфред Нобель. Рисунок на обороте индивидуальный и зависит от учреждения, присваивающего приз. За оформление дипломов также отвечает соответствующая премии организация. Например, дипломы в области литературы создаются на пергаменте.
По регламенту каждый из лауреатов выступает с «мемориальной лекцией», которая затем публикуется Нобелевским фондом в особом томе. В 2020 и 2021 гг. в связи с пандемией коронавируса церемонии проводились в режиме онлайн.
Кто становился лауреатом Нобелевской премии
Первыми лауреатами Нобелевской премии в 1901 г. стали физик Вильгельм Конрад Рентген, химик Якоб Хендрик Вант-Гофф, врач и ученый Эмиль Адольф фон Беринг, поэт Рене Франсуа Арман Прюдом. Тогда же премию мира разделили создатель Международного комитета Красного Креста Жан Анри Дюнан и основатель Международной лиги мира Фредерик Пасси.
В разные годы лауреатами Нобелевской премии становились Альберт Эйнштейн (1922), Нильс Бор (1922), Александр Флеминг (1945), Герман Гессе (1946), Эрнест Хемингуэй (1954), Альбер Камю (1957), Мартин Лютер Кинг (1964), Мать Тереза (1979), Нельсон Мандела (1993). По данным сайта Нобелевского комитета, всего с 1901 по 2023 гг. награды вручались 621 раз. В списке лауреатов – 965 человек (некоторые получали их не единожды) и 27 организаций.
Были случаи, когда найти достойных претендентов не удавалось, поэтому премии не присуждались (например, в годы Первой и Второй мировых войн). Кроме того, несколько раз «нобелевку» получали умершие деятели. Так, например, было с наградой по литературе в 1931 г. (получил шведский поэт Эрик Карлфельдт, который скончался в апреле того же года), премией мира в 1961 г. (генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд, разбившийся в авиакатастрофе в сентябре).
В 1974 г. Нобелевский фонд запретил посмертное награждение, однако если о кончине становится известно уже после решение о присуждении премии, то награду все равно оставляют за победителем. Так, например, в 2011 г. одним из лауреатов «нобелевки» по медицине стал канадский иммунолог Ральф Штайнман, который умер 30 сентября.
Советские и русские лауреаты Нобелевской премии
Первым русским лауреатом Нобелевской премии стал физик Иван Павлов, награжденный в 1904 г. «за работу по физиологии пищеварения». В 1908 г. награду в области физиологии и медицины получил Илья Мечников – «за работу над иммунитетом» (совместно с Паулем Эрлихом).
В 1933 г. впервые премию присудили советскому писателю Ивану Бунину за «строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».
В 1958 г. Игорь Тамм, Илья Франк, Павел Черенков удостоились Нобелевской премией по физике за открытие и истолкование эффекта Вавилова-Черенкова, выявившего излучение электронов в ходе исследования люминесценции жидкостей под воздействием гамма-излучения. Тогда же советский писатель Борис Пастернак – автор «Доктора Живаго» – был награжден «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». Правда, в СССР Пастернак подвергся травле и гонениям со стороны советского правительства и ряда коллег и в результате был вынужден отказаться от премии.
В 1962 г. Нобелевскую премию получил еще один советский физик – Лев Ландау – «за пионерские исследования в теории конденсированного состояния, в особенности жидкого гелия». В 1966 г. награда в области литературы досталась Михаилу Шолохову за роман «Тихий Дон», его «художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». Четвертым советским литератором, отмеченным премией, в 1970 г. стал писатель-диссидент Александр Солженицын – «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».
В 1975-м создатель водородной бомбы, советский физик Андрей Сахаров был удостоен Нобелевской премии мира «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства». В 1990 г. премию мира за вклад в снижение международной напряженности и осуществление политики гласности получил Михаил Горбачев – единственный в истории президент СССР.
В постсоветский период первым лауреатом премии стал физик Жорес Алферов – в 2000 г. за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов, в 2003-м году награды были удостоены еще два российских физика Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург, в 2010 г. за «открытие графена и выяснение его замечательных электронных свойств» премию по физике получили Андрей Гейм и Константин Новоселов. В 2022 г. премия мира была присуждена международному историко-просветительскому и правозащитному обществу «Мемориал»
Как менялась сумма вознаграждения
Каждому лауреату Нобелевской премии присуждается медаль, диплом и вознаграждение. Сумма премии фонда варьируется из года в год. Так, в 1901 г. лауреат Нобелевской премии получал 150782 шведских кроны (около $40000). Размер денежной составляющей в каждой номинации в 2023 г. составляла 11 млн крон ($1,09 млн).
При этом награда не может быть разделена между более чем тремя лицами, хотя Нобелевская премия мира может быть присуждена организациям из более чем трех человек.
Влияние Нобелевской премии на науку и общество
Нобелевская премия – не только признание заслуг ученых, писателей и общественных деятелей, но и мощный стимул для развития. Прежде всего, она повышает осведомленность общественности о важных научных и социальных проблемах.
Премия способствует вдохновению новых поколений исследователей и стимулирует их к открытиям и инновациям, а также стимулирует к международному сотрудничеству в области науки и культуры, разрывая границы между странами и континентами.
В то же время в последние годы выбор лауреатов неоднократно подвергался критике. Так, в 2009 г. Нобелевский комитет принял решение о вручении премии мира с формулировкой «За выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами» Бараку Обаме. Скандал вызвал тот факт, что он был номинирован всего лишь через две недели после того, как стал президентом США.
Еще один критик премии, американский астрофизик Брайан Китинг отмечал, что Нобелевские премии отошли от первоначального замысла Альфреда Нобеля и могут препятствовать научному прогрессу, создавая ненужную, а иногда и разрушительную конкуренцию, ограничивая число лауреатов только тремя людьми. Китинг указывает также, что процесс присуждения Нобелевских премий несправедлив по отношению к женщинам и молодым ученым.