Нобелевская премия: история, лауреаты и значимость

Ученый скончался 10 декабря 1896 г., оставив после себя состояние, полученное от торговли оружием и патентами. В финальном завещании, подписанном годом ранее, инженер пожелал, чтобы все его движимое и недвижимое имущество было обращено в ликвидные ценности, а доходы от этих вложений – направлены в фонд, который будет распределять их в виде ежегодных премий, поощряющих заслуги ученых и общественных деятелей. «Мое особое желание заключается в том, чтобы при присуждении премий не принималась во внимание национальность кандидатов и ее получали самые достойные независимо от того, скандинавы они или нет», – говорится в завещании Нобеля.