Байден: Трампу надо дать Нобелевку, никто «не завершал одну войну столько раз»
Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, в ироничной форме заявил о «номинации» Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом он заявил в социальных сетях.
Байден отметил, что ни один президент в истории не завершал одну войну так много раз. Он также подчеркнул, что это рекорд, достойный признания Нобелевского комитета.
9 июня CNN писал, что Трамп с конца марта не менее 37 раз заявлял о близости соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Телеканал проанализировал публичные выступления американского лидера, его публикации в социальных сетях и комментарии для СМИ. Оценка телеканала основана на заявлениях Трампа, в которых он утверждал, что соглашение с Ираном находится на завершающей стадии либо что иранская сторона заинтересована в его скорейшем заключении. По данным CNN, подобные высказывания регулярно звучат с 23 марта.
Авторы материала обращают внимание, что, несмотря на многочисленные заявления о скором достижении договоренностей, соглашение между сторонами до сих пор не заключено. В связи с этим CNN выдвигает несколько возможных объяснений подобной риторики. По мнению телеканала, президент США либо переоценивает перспективы переговоров, либо стремится успокоить финансовые рынки, либо рассчитывает, что постоянные заявления помогут приблизить заключение сделки.
1 июля The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Трамп не против провести переговоры с Ираном и после истечения срока заключения ядерной сделки, установленного на 18 августа. Президент также заявил, что удовлетворен своими приказами о разовых ударах по Ирану, когда тот нарушает «меморандум о взаимопонимании». Иран спровоцировал в выходные дни взаимные боевые действия, «подорвавшие хрупкое перемирие, заключенное две недели назад».
В ночь на 18 июня Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильскую операцию в Ливане. Документ определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. В течение 60 дней стороны намерены договориться по вопросам ядерной программы. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций. 29 июня Трамп заявил, что Иран запросил встречу с американской стороной в Дохе, но Тегеран опроверг эту информацию.