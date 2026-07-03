Байден: Трампу надо дать Нобелевку, никто «не завершал одну войну столько раз»

9 июня CNN писал, что Трамп с конца марта не менее 37 раз заявлял о близости соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Телеканал проанализировал публичные выступления американского лидера, его публикации в социальных сетях и комментарии для СМИ. Оценка телеканала основана на заявлениях Трампа, в которых он утверждал, что соглашение с Ираном находится на завершающей стадии либо что иранская сторона заинтересована в его скорейшем заключении. По данным CNN, подобные высказывания регулярно звучат с 23 марта.