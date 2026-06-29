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Трамп: Иран запросил встречу с США в Дохе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран выступил с инициативой провести встречу с американской стороной. Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.

По его словам, переговоры должны состояться 30 июня в столице Катара – Дохе.

Axios со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников писал, что США и Иран договорились прекратить взаимные нападения, и обе стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать спор вокруг Ормузского пролива. По данным издания, перемирие длится всего 11 дней, а уже находится в «шатком положении» из-за возобновления ударов с обеих сторон и угрозы президента Трампа возобновить войну и «довести дело до конца».

Что известно об обмене ударами между США и Ираном

Политика / Международные новости

Один из источников сообщил Axios, что стороны решили прекратить военные действия. Второй американский чиновник заявил, что США и Иран «пока» прекратят переговоры и что «суда могут свободно передвигаться», поскольку технические переговоры должны продолжиться. Другие источники подтвердили запланированную встречу.

28 июня Bloomberg писал, что Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары, поставив под угрозу заключенное перемирие. По данным Пентагона, американская авиация поразила объекты разведывательной инфраструктуры и системы ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории Ирана. В ответ Тегеран атаковал восемь ключевых военных объектов США в регионе, включая авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте и базу Пятого флота в Бахрейне, используя ракеты и беспилотники.

26 июня Трамп обвинил Иран в атаках на суда, проходящие по Ормузскому проливу.

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