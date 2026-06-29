Трамп: Иран запросил встречу с США в Дохе

Axios со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников писал, что США и Иран договорились прекратить взаимные нападения, и обе стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать спор вокруг Ормузского пролива. По данным издания, перемирие длится всего 11 дней, а уже находится в «шатком положении» из-за возобновления ударов с обеих сторон и угрозы президента Трампа возобновить войну и «довести дело до конца».