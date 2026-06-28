Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары в Персидском заливе
Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары, поставив под угрозу заключенное перемирие, пишет Bloomberg. По данным Пентагона, американская авиация поразила объекты разведывательной инфраструктуры и системы ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории Ирана. В ответ Тегеран атаковал восемь ключевых военных объектов США в регионе, включая авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте и базу Пятого флота в Бахрейне, используя ракеты и беспилотники.
Обострение произошло вопреки подписанному временному мирному соглашению, которое должно было обеспечить возобновление судоходства в Ормузском проливе. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве договоренностей: США заявляют, что Иран первым атаковал контейнеровозы 25 июня. В Тегеране называют действия Вашингтона «явным нарушением меморандума». Переговоры по урегулированию, намеченные на 29 июня, оказались под вопросом.
Президент США Дональд Трамп в своих соцсетях уже пригрозил перейти к полномасштабным боевым действиям, заявив, что Вашингтон «может быть вынужден завершить военным путем то, что начал». При этом в американском Центральном командовании подчеркивают, что нынешние удары пока не являются возвратом к крупной наземной операции, а носят характер точечного сдерживания. Тем не менее, Объединенный морской информационный центр уже повысил уровень угрозы в Ормузском проливе до «существенного», предупредив судовладельцев о минной опасности.
Как пишет издание, эскалация грозит свести на нет все предыдущие дипломатические усилия, особенно учитывая, что пролив остается главным рычагом давления Ирана на мировую экономику. Стороны продолжают спорить о деталях контроля над судоходством. Если конфликт перейдет в новую фазу, это неизбежно приведет к новому витку роста цен на энергоносители и дестабилизации обстановки в зоне Персидского залива, что крайне чувствительно для глобальных рынков.
Как уже сообщало агентство Bloomberg, действия сторон могу замедлить восстановление судоходства в Ормузском проливе. Взаимные удары подорвали и без того хрупкое доверие судовладельцев.
25 июня КСИР атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Трамп заявлял, что Иран не взимает сборов с судов, проходящих через пролив, и предупреждал, что переговоры могут быть прекращены, если эти заверения окажутся недостоверными.
26 июня Трамп обвинил Иран в атаках судов, проходящих по Ормузскому проливу.