Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары в Персидском заливе

Президент США Дональд Трамп в своих соцсетях уже пригрозил перейти к полномасштабным боевым действиям, заявив, что Вашингтон «может быть вынужден завершить военным путем то, что начал». При этом в американском Центральном командовании подчеркивают, что нынешние удары пока не являются возвратом к крупной наземной операции, а носят характер точечного сдерживания. Тем не менее, Объединенный морской информационный центр уже повысил уровень угрозы в Ормузском проливе до «существенного», предупредив судовладельцев о минной опасности.