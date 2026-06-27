Иран и США обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня
Тегеран и Вашингтон обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Действия сторон могу замедлить восстановление судоходства в Ормузском проливе, сообщило агентство Bloomberg.
МИД Ирана опубликовал заявление, в котором говорится об ударах по американским объектам в Персидском заливе в ответ на действия США. В Тегеране назвали атаку Вашингтона явным нарушением первого абзаца меморандума о взаимопонимании. По данным агентства, центральное командование США не ответило на вопрос по поводу заявлений Тегерана.
Агентство пишет, что взаимные удары подорвали и без того хрупкое доверие судовладельцев. Тегеран неоднократно говорил, что суда не смогут проходить через Ормузский пролив без разрешения. Несколько танкеров после полученных предупреждений от Ирана развернулись. Несмотря на подписанный Вашингтоном и Тегераном меморандум, стороны продолжают расходиться во мнениях по ключевым положениям. Остается неясным, будет ли Иран взимать пошлины с судов, пытающихся пройти через Ормузский пролив, или нет.
25 июня иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран не взимает сборов с судов, проходящих через пролив, и предупреждал, что переговоры могут быть прекращены, если эти заверения окажутся недостоверными.
26 июня Трамп обвинил Иран в атаках судов, проходящих по Ормузскому проливу, и назвал это безрассудным нарушением соглашения о прекращении огня.