Иран и США обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

Агентство пишет, что взаимные удары подорвали и без того хрупкое доверие судовладельцев. Тегеран неоднократно говорил, что суда не смогут проходить через Ормузский пролив без разрешения. Несколько танкеров после полученных предупреждений от Ирана развернулись. Несмотря на подписанный Вашингтоном и Тегераном меморандум, стороны продолжают расходиться во мнениях по ключевым положениям. Остается неясным, будет ли Иран взимать пошлины с судов, пытающихся пройти через Ормузский пролив, или нет.