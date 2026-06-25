WSJ: Иран атаковал грузовое судно в Ормузском проливе

21 июня министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сообщал, что Иран обязался не вводить такие сборы в течение 60 дней. Государственный секретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявлял, что Тегеран не сможет получить право взимать пошлины за проход судов в рамках каких-либо будущих соглашений с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп также заявлял, что Иран не взимает никаких сборов с судов, проходящих через Ормузский пролив, и предупреждал, что переговоры могут быть прекращены, если эти заверения окажутся недостоверными.