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WSJ: Иран атаковал грузовое судно в Ормузском проливе

Ведомости

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

В результате удара была повреждена капитанская рубка. При этом, по данным Британской организации по координации морских торговых перевозок (UKMTO), никто из членов экипажа не пострадал.

Трамп: Иран сообщил, что не берет плату с судов в Ормузском проливе

Политика / Международные новости

25 июня США и страны Персидского залива по итогам министерской встречи в Манаме заявили, что отвергают возможность введения пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

21 июня министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сообщал, что Иран обязался не вводить такие сборы в течение 60 дней. Государственный секретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявлял, что Тегеран не сможет получить право взимать пошлины за проход судов в рамках каких-либо будущих соглашений с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп также заявлял, что Иран не взимает никаких сборов с судов, проходящих через Ормузский пролив, и предупреждал, что переговоры могут быть прекращены, если эти заверения окажутся недостоверными.

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