Трамп: Иран сообщил, что не берет плату с судов в Ормузском проливе
Тегеран сообщил Вашингтону, что «не взимает и не получает никаких других сборов за проезд по судам, проходящим через Ормузский пролив», невзирая на распространяемую ложную информацию. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial.
По словам американского лидера, если эти сведения ложны, «переговоры должны быть немедленно прекращены». Он также обратил внимание, что США не передавали Ирану денег и «не выделяли им средства из их бюджета».
«Мы перечислим часть этих средств, которые полностью находятся под нашим контролем, нашим фермерам и животноводам для закупки кукурузы, пшеницы, сои и других продуктов. В Иране остро необходимы продукты питания, и мы будем закупать их для них исключительно у Соединенных Штатов», – подчеркнул Трамп.
23 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран не сможет получить право на взимание пошлин за проход судов через Ормузский пролив в рамках каких-либо будущих договоренностей с Вашингтоном. По словам Рубио, такая практика противоречит нормам действующего международного права. В тот же день замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил о договоренности Тегерана и Вашингтона создать четыре специализированные рабочие группы для урегулирования разногласий. Стороны сформируют группы по вопросам снятия санкций, ядерной программы, реконструкции и экономического развития, а также мониторинга и реализации достигнутых договоренностей. Кроме того, будет создан специальный контактный пункт по вопросам судоходства через Ормузский пролив.