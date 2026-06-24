Трамп: Иран сообщил, что не берет плату с судов в Ормузском проливе

23 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран не сможет получить право на взимание пошлин за проход судов через Ормузский пролив в рамках каких-либо будущих договоренностей с Вашингтоном. По словам Рубио, такая практика противоречит нормам действующего международного права. В тот же день замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил о договоренности Тегерана и Вашингтона создать четыре специализированные рабочие группы для урегулирования разногласий. Стороны сформируют группы по вопросам снятия санкций, ядерной программы, реконструкции и экономического развития, а также мониторинга и реализации достигнутых договоренностей. Кроме того, будет создан специальный контактный пункт по вопросам судоходства через Ормузский пролив.