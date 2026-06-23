Рубио: Иран не может взимать пошлины с судов в Ормузском проливе

23 июня заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил о договоренности Тегерана и Вашингтона создать четыре специализированные рабочие группы для урегулирования существующих разногласий. По его словам, стороны сформируют группы по вопросам снятия санкций, ядерной программы, реконструкции и экономического развития, а также мониторинга и реализации достигнутых договоренностей. Кроме того, будет создан специальный контактный пункт по вопросам судоходства через Ормузский пролив.