Рубио: Иран не может взимать пошлины с судов в Ормузском проливе
Иран не сможет получить право на взимание пошлин за проход судов через Ормузский пролив в рамках каких-либо будущих договоренностей с Вашингтоном. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Al Arabiya.
По словам Рубио, подобная практика противоречит нормам действующего международного права.
23 июня заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил о договоренности Тегерана и Вашингтона создать четыре специализированные рабочие группы для урегулирования существующих разногласий. По его словам, стороны сформируют группы по вопросам снятия санкций, ядерной программы, реконструкции и экономического развития, а также мониторинга и реализации достигнутых договоренностей. Кроме того, будет создан специальный контактный пункт по вопросам судоходства через Ормузский пролив.
18 июня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил завершение работы над ирано-американским меморандумом о взаимопонимании и его подписанием. Документ включает положения, касающиеся как двусторонних отношений, так и региональной повестки.
Первый раунд переговоров между США и Ираном после подписания меморандума о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке состоялся 21–22 июня. Изначально встреча была запланирована на 19 июня, однако ее перенесли после израильского авиаудара по объектам движения «Хезболла» в Ливане. Основными темами переговоров стали прекращение боевых действий в Ливане и допуск инспекторов ООН на иранские ядерные объекты.