Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFKS12,627-1,15%CNY Бирж.10,941-0,44%IMOEX2 335,94+0,76%RTSI986,16-0,39%RGBI116,11+0,16%RGBITR770,49+0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рубио: Иран не может взимать пошлины с судов в Ормузском проливе

Ведомости

Иран не сможет получить право на взимание пошлин за проход судов через Ормузский пролив в рамках каких-либо будущих договоренностей с Вашингтоном. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Al Arabiya.

По словам Рубио, подобная практика противоречит нормам действующего международного права.

23 июня заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил о договоренности Тегерана и Вашингтона создать четыре специализированные рабочие группы для урегулирования существующих разногласий. По его словам, стороны сформируют группы по вопросам снятия санкций, ядерной программы, реконструкции и экономического развития, а также мониторинга и реализации достигнутых договоренностей. Кроме того, будет создан специальный контактный пункт по вопросам судоходства через Ормузский пролив.

Пакистан и Катар опубликовали заявление по итогам переговоров США и Ирана

Политика / Международные новости

18 июня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил завершение работы над ирано-американским меморандумом о взаимопонимании и его подписанием. Документ включает положения, касающиеся как двусторонних отношений, так и региональной повестки.

Первый раунд переговоров между США и Ираном после подписания меморандума о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке состоялся 21–22 июня. Изначально встреча была запланирована на 19 июня, однако ее перенесли после израильского авиаудара по объектам движения «Хезболла» в Ливане. Основными темами переговоров стали прекращение боевых действий в Ливане и допуск инспекторов ООН на иранские ядерные объекты.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её