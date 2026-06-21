МИД Катара объявил о начале переговоров США и Ирана в Швейцарии
В Швейцарии начались переговоры между Соединенными Штатами и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана. Об этом сообщило министерство иностранных дел Катара, передает телеканал Al Jazeera.
Ведомство рассчитывает, что переговорный процесс завершится выработкой «всеобъемлющего и постоянного соглашения, охватывающего все аспекты, указанные в меморандуме о взаимопонимании».
21 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию на переговоры с делегацией Ирана. В Швейцарии в повестку переговоров добавлена экстренная сессия по Ливану и она станет первой темой для обсуждения, сообщил дипломат, знакомый с ходом встречи. Перед вылетом в Швейцарию Вэнс заявил, что одной из приоритетных задач является достижение прогресса в прекращении огня в Ливане, который вновь подвергся ракетным ударам со стороны Израиля.
В состав американской делегации войдут Вэнс, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В состав иранской делегации входят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи, замсекретаря Высшего совета нацбезопасности Али Багери-Кяни, глава ЦБ Абдольнасер Хеммати, глава иранской национальной нефтяной компании Хамид Бавард.
CNN сообщал, что среди основных направлений предстоящих переговоров между Вашингтоном и Тегераном Вэнс назвал продвижение по вопросам, связанным с ядерной сферой, а также достижение прекращения огня в Ливане.