МИД Катара объявил о начале переговоров США и Ирана в Швейцарии

21 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию на переговоры с делегацией Ирана. В Швейцарии в повестку переговоров добавлена экстренная сессия по Ливану и она станет первой темой для обсуждения, сообщил дипломат, знакомый с ходом встречи. Перед вылетом в Швейцарию Вэнс заявил, что одной из приоритетных задач является достижение прогресса в прекращении огня в Ливане, который вновь подвергся ракетным ударам со стороны Израиля.