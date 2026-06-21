Вэнс прилетел в Швейцарию на переговоры с Ираном
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию на переговоры с делегацией Ирана, сообщает CNN со ссылкой на его офис. Вице-президент заявил, что сможет остаться в Швейцарии только на «день-два».
В Швейцарии в повестку переговоров добавлена экстренная сессия по Ливану и она станет первой темой для обсуждения, сообщил дипломат, знакомый с ходом встречи.
Перед вылетом в Швейцарию Вэнс заявил, что одной из приоритетных задач является достижение прогресса в прекращении огня в Ливане, который вновь подвергся ракетным ударам со стороны Израиля. Прекращение конфликта в Ливане – «самый важный пункт повестки иранской делегации», заявил иранский официальный представитель.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и командующий армией Асим Мунир покинули Исламабад и вылетели в Швейцарию для участия в американо-иранских дипломатических переговорах. Пакистан выполняет функцию основного посредника в этих контактах с момента заключения первого соглашения о прекращении огня.
В заявлении пакистанского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что «Пакистан продолжит оказывать поддержку и способствовать реализации достигнутых между Ираном и США договоренностей».
В состав американской делегации войдут Вэнс, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
В состав иранской делегации входят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи, замсекретаря Высшего совета нацбезопасности Али Багери-Кяни, глава ЦБ Абдольнасер Хеммати, глава иранской национальной нефтяной компании Хамид Бавард.
Запланированные на 19 июня переговоры между США и Ираном в Швейцарии были отложены из-за обострения ситуации в Ливане. 19 июня сообщалось о том, что израильские военные наносили удары по объектам движения «Хезболла» на юге Ливана и продолжали атаки в ряде районов приграничной территории. По меньшей мере 16 человек погибли в результате атак израильских ВВС по нескольким объектам в Ливане 20 июня. Соглашение, заключенное между Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в дистанционном формате, предусматривало всеобъемлющее прекращение огня, в том числе в зоне Ормузского пролива (с разблокировкой и восстановлением судоходства) и в Ливане. Израиль не является участником этого меморандума.