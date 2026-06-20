Иран закрыл Ормузский пролив из-за ударов по Ливану

Иран закрыл Ормузский пролив из-за ударов по ЛивануИзраиль отказался вывести войска с юга страны, подчеркнули в Тегеране
Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов, пишет агентство Fars со ссылкой на Центральный штаб Вооруженных сил Ирана «Хатем аль-Анбия». Решение было принято в ответ на удары Израиля по Ливану и нарушения первого пункта меморандума с США, который касается прекращения огня на всех фронтах.
В Тегеране также указали на отказ израильских сил покинуть южноливанские территории. В заявлении военного ведомства подчеркивается, что закрытие пролива будет лишь первым шагом в ответ на несоблюдение согласованных условий. В случае продолжения агрессии будут спланированы и предприняты дальнейшие меры.
МИД Ирана в свою очередь подчеркнул, что направит делегацию в Швейцарию, чтобы потребовать выполнения положений подписанного с США меморандума. Если американцы не смогут заставить Израиль прекратить атаки, сделка окажется под угрозой.
По меньшей мере 16 человек погибли в результате атак израильских ВВС по нескольким объектам в Ливане. Ряд крупных мировых СМИ – CNN, Financial Times и Bloomberg – связывают отсрочку переговоров между США и Ираном с эскалацией ситуации в Ливане. Согласно меморандуму, подписанному США и Ираном, стороны договорились о полном прекращении огня, в том числе о разблокировке Ормузского пролива и прекращении боевых действий в Ливане. Израиль не является подписантом меморандума.