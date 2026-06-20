Иран закрыл Ормузский пролив из-за ударов по Ливану

По меньшей мере 16 человек погибли в результате атак израильских ВВС по нескольким объектам в Ливане. Ряд крупных мировых СМИ – CNN, Financial Times и Bloomberg – связывают отсрочку переговоров между США и Ираном с эскалацией ситуации в Ливане. Согласно меморандуму, подписанному США и Ираном, стороны договорились о полном прекращении огня, в том числе о разблокировке Ормузского пролива и прекращении боевых действий в Ливане. Израиль не является подписантом меморандума.