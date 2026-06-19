Швейцария сообщила об отмене переговоров США и Ирана
Запланированные на 19 июня переговоры между США и Ираном в Швейцарии не состоятся. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление швейцарского министерства иностранных дел.
Встреча должна была пройти в Швейцарии и рассматривалась как один из этапов контактов между Вашингтоном и Тегераном для подписания меморандума о прекращении военного конфликта между сторонами.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил перелет в Швейцарию в ночь на 19 июня на подписание соглашения с Ираном. Согласно заявлению, логистика переговоров «никогда не была простой или предсказуемой». В Белом доме также отметили, что надеются на скорое начало технических переговоров с Тегераном.
18 июня Тегеран официально подтвердил доработку и подписание ирано-американского меморандума о взаимопонимании. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, документ был согласован обеими сторонами в электронном формате и включает положения, касающиеся не только двусторонних отношений, но и региональной повестки.
15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.