Вэнс не полетит в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном

18 июня Тегеран официально подтвердил доработку и подписание ирано–американского меморандума о взаимопонимании. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, документ был согласован обеими сторонами и включает положения, касающиеся не только двусторонних отношений, но и региональной повестки. 17 июня CNN со ссылкой на источник сообщил, что США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании, достигнутого с Ираном по итогам переговоров. Он включает 14 пунктов, в том числе договоренности о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, смягчении части финансовых ограничений в отношении Ирана. В документе также обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе.