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Вэнс не полетит в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном

Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил перелет в Швейцарию в ночь на 19 июня на подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном. Об этом сообщил представитель Белого дома.

«На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Согласно заявлению, логистика переговоров «никогда не была простой или предсказуемой». В Белом доме также отметили, что надеются на скорое начало технических переговоров с Тегераном.

Подписание документа запланировано на 19 июня в Швейцарии.

18 июня Тегеран официально подтвердил доработку и подписание ирано–американского меморандума о взаимопонимании. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, документ был согласован обеими сторонами и включает положения, касающиеся не только двусторонних отношений, но и региональной повестки. 17 июня CNN со ссылкой на источник сообщил, что США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании, достигнутого с Ираном по итогам переговоров. Он включает 14 пунктов, в том числе договоренности о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, смягчении части финансовых ограничений в отношении Ирана. В документе также обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе.

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