Будет ли работать американо-иранский меморандум

Жизнеспособность американо-иранского меморандума пока сложно оценить, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк. С одной стороны, ни одна из сторон не заинтересована в полномасштабном возобновлении боевых действий, поскольку добиться своих целей при помощи военной силы они не могут. С другой – документ, по мнению эксперта, обладает двумя существенными недостатками: он не является юридически обязывающим, в нем также есть явный перекос в сторону выполнения именно иранских требований. «Это означает, что США, вероятно, попытаются использовать любое окно возможностей, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Особенного повода для этого не нужно. Трампу достаточно будет в очередной раз обвинить Иран в том, что он не соблюдает условия соглашения, или затягивает переговоры, или и то и другое сразу», – допустил политолог.