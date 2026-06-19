Что означает пауза в переговорах США и Ирана

Что означает пауза в переговорах США и ИранаДля Израиля и «Хезболлы» в Ливане пришлось организовывать отдельное перемирие
Назначенные на пятницу, 19 июня, переговоры между США и Ираном и очное подписание дистанционно согласованного меморандума о взаимопонимании отложили. О том, что встреча в Бюргенштоке, в которой, кроме иранского и американского представителя, также должны были участвовать катарцы и пакистанцы, не состоится, официально уведомил швейцарский МИД утром 19 июня.
«Первые переговоры по реализации соглашения <...> были отложены на неопределенный срок», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
При этом в швейцарском МИД напомнили, что «мир и безопасность на Ближнем Востоке являются приоритетом швейцарской внешней политики», а сама Швейцария «приветствует подписание меморандума между США и Ираном». Документ был подписан дистанционно в ночь на 18 июня, подписи поставили президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан, а также премьер Пакистана Шахбаз Шариф.
Ночью в Белом доме сообщили об отмене поездки главы американской делегации, вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарию. «Вице-президент не уезжает сегодня вечером. Мы рассчитываем начать технические переговоры как можно скорее», – заявил представитель Белого дома.
Трамп возложил на Иран ответственность за отмену переговоров в Бюргенштоке. «Не мы в отчаянии отказались от встречи, а Иран. Они проиграли», – говорится в посте политика в соцсети Truth Social.
Меморандум, подписанный более суток назад дистанционно Трампом и Пезешкианом, подразумевал прекращение огня на всех фронтах, включая и Ормузский пролив с его взаимной разблокировкой и свободой судоходства, и Ливан. Израиль при этом не является подписантом меморандума.
Более того, вечером 18 июня израильский премьер Биньямин Нетаньяху, до этого сообщивший о победе в войне с Ираном на фоне критики израильской оппозицией американо-иранской сделки, заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется на юге Ливана столько, «сколько потребуется». Трамп еще 17 июня на саммите «Большой семерки» во Франции публично раскритиковал действия Израиля против проиранского ливанского движения «Хезболла», назвав их чрезмерно агрессивными. По данным Reuters, Западный Иерусалим ведет с Вашингтоном «упорные переговоры» по вопросу дальнейшего присутствия ЦАХАЛ на юге Ливана.
Отмена вылета Вэнса в Швейцарию и американо-иранских переговоров по реализации меморандума в 60-дневный срок, в том числе, пунктов о судьбе иранской ядерной программы, произошли параллельно новому столкновению «Хезболлы» и израильской армии. В ЦАХАЛ заявили, что «Хезболла» 18 июня нарушила режим прекращения огня, так как в результате срабатывания неназванного взрывного устройства погибли четверо израильских солдат в танке в районе населенного пункта Кфар Тебнит. А утром 19 июня израильские ВВС нанесли серию «ответных» авиаударов по «80 целям “Хезболлы” на юго-востоке Ливана, включая долину Бекаа. Это привело к гибели 18 человек, по данным ливанского госагентства NNA.
CNN и Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщают, что переговоры отложили именно из-за ситуации в Ливане. Более того, собеседник CNN уточнил, что Иран потребовал у США гарантий прекращения столкновений на ливанской территории как условия возобновления переговоров.
В итоге днем 19 июня Израиль и «Хезболла» при посредничестве Катара и США договорились об отдельном прекращении огня, сообщил Reuters представитель американской стороны. Решение вступило в силу в 16:00 мск. Договор был заключен при посредничестве представителей США и Катара и подразумевает отказ Израиля от ударов при полном соблюдении ливанским движением прекращения огня.
На фоне столкновений в Ливане и отмены пятничных переговоров в Швейцарии нефть, падавшая в течение недели на 9%, и только за четверг потерявшая в цене 3%, дойдя до минимума с 28 февраля, начала войны Ирана и США, вновь стала расти. По данным торгов Лондонской биржи ICE, августовский фьючерс Brent, торговавшийся накануне в районе $76/барр, к 6:00 мск 19 июня достиг $80/барр. К 14:00 мск цена стабилизировалась на уровне $79.89/барр.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты согласны, что основным триггером для срыва переговоров в Швейцарии стали столкновения в Ливане.
Иранцы на самом деле заинтересованы в перемирии и реализации основных пунктов меморандума, считает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. По его мнению, перемирие работает в их пользу, а продолжающиеся по инициативе Израиля боевые действия в Ливане создают выгодный фон. «Мы-то придерживаемся договоренностей, а вы – США – не можете осуждать своего сателлита», – поясняет Сухов позицию иранцев.
Эксперт предполагает, что переговоры США и Ирана продолжатся, но при этом Израиль своими действиями продолжит ослаблять переговорные позиции американцев.
В связи с низким уровнем доверия стороны пока проверяют друг друга на договороспособность, настраивают «период охлаждения», говорит руководитель Отдела внешнеполитических исследований ИСКРАНа Галина Царегородцева. Эксперт также не исключила, что еще одна проблема контактов США и Ирана может заключаться в персоне американского вице-президенте Вэнса, назначение которого ответственным за переговоры с Тегераном могло не устроить его внутриполитических противников.
Белый дом в целом заинтересован не столько в имплементации соглашения, сколько в некоторой фиксации статус-кво, считает научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк. По его словам, переговоры в Швейцарии, скорее всего, были сорваны по двум причинам – во-первых, встречаться и подписывать что-либо после церемонии цифрового подписания меморандума Трампом и Пезешкианом, действительно, не было особого смысла; а во-вторых, действия Израиля в Ливане грозили похоронить всю сделку сразу, говорит Юрк.
Что касается самого меморандума, то, на первый взгляд, он действительно очень благоволит Ирану, хотя при ближайшем рассмотрении многие из его пунктов выглядят или двусмысленными, или невыполнимыми, указывает эксперт.
Например, непонятно, каким образом Соединенные Штаты планируют обеспечить окончание военных действий Израиля в Ливане, за чей счет будет обеспечиваться наполнение фонда восстановления Ирана, как будут отменены, как утверждается, все виды антииранских санкций, говорит Юрк. «Наконец, американские войска будут выводиться только после достижения окончательного соглашения, и то не полностью, а переговоры по дальнейшему статусу Ормузского пролива с арабскими монархиями будут весьма нелегкими», – считает эксперт.