Что означает пауза в переговорах США и Ирана

Отмена вылета Вэнса в Швейцарию и американо-иранских переговоров по реализации меморандума в 60-дневный срок, в том числе, пунктов о судьбе иранской ядерной программы, произошли параллельно новому столкновению «Хезболлы» и израильской армии. В ЦАХАЛ заявили, что «Хезболла» 18 июня нарушила режим прекращения огня, так как в результате срабатывания неназванного взрывного устройства погибли четверо израильских солдат в танке в районе населенного пункта Кфар Тебнит. А утром 19 июня израильские ВВС нанесли серию «ответных» авиаударов по «80 целям “Хезболлы” на юго-востоке Ливана, включая долину Бекаа. Это привело к гибели 18 человек, по данным ливанского госагентства NNA.