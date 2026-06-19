Трамп обвинил Иран в срыве встречи по мирному соглашению в Швейцарии

Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в срыве технической встречи по мирному соглашению, запланированной на 19 июня в Швейцарии, и заявил, что Иран не получит от Вашингтона финансовой помощи. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.