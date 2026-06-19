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Трамп обвинил Иран в срыве встречи по мирному соглашению в Швейцарии

Ведомости

Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в срыве технической встречи по мирному соглашению, запланированной на 19 июня в Швейцарии, и заявил, что Иран не получит от Вашингтона финансовой помощи. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

«Не мы собирались встретиться от отчаяния, а Иран. Им конец! Мы выдержим 60 дней. Они не получат денег, даже десяти центов», – написал Трамп.

Ранее МИД Швейцарии подтвердил отмену переговоров между США и Ираном в горном курорте Бюргеншток. Причины отмены не раскрываются.

Встреча должна была стать продолжением подписанного накануне меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который должен был возглавлять американскую делегацию, накануне отложил поездку в Швейцарию, сославшись на «непредсказуемую логистику» переговоров.

15 июня Трамп заявил, что согласование сделки по мирному урегулированию с Ираном завершено. Он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США.

18 июня Тегеран официально подтвердил доработку и подписание ирано–американского меморандума о взаимопонимании.

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