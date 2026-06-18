Как западные СМИ оценили подписание меморандума США и Ирана

«Такая реакция подчеркивает проблему, с которой сталкивается Трамп за пять месяцев до промежуточных выборов, поскольку он работает над тем, чтобы избавить республиканцев от политического альбатроса войны, в то же время придерживаясь различных взглядов на это в своей собственной партии. В то время как Трамп заслужил похвалу за сделку от некоторых союзников-республиканцев, консолидация поддержки в партии с конкурирующими фракциями оказывается сложной задачей».