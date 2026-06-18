Как западные СМИ оценили подписание меморандума США и Ирана

Как западные СМИ оценили подписание меморандума США и ИранаТрамп не добился своих целей, считают издания
Ночью 18 июня Тегеран официально подтвердил доработку и подписание ирано–американского меморандума о взаимопонимании «Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран». Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Стороны подписали документ в электронном формате.
CNN со ссылкой на представителя американской администрации сообщал, что США обнародовали официальный текст меморандума. Соглашение включает 14 пунктов. В документе зафиксированы договоренности о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, смягчении части финансовых ограничений в отношении Ирана, а также обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе. Изначально стороны договорились подписать меморандум 19 июня в Швейцарии.
«Ведомости» собрали реакцию иностранных СМИ на подписание меморандума о взаимопонимании США и Ирана.
«Несмотря на свою воинственную риторику, Трамп, похоже, добился мало чего из того, чего, по его словам, он хотел, начиная войну, в то время как Иран, судя по всему, гораздо ближе к снятию санкций на миллиарды долларов, чем до нападения».
«Президент Трамп обосновал свою сделку с Ираном во время часовой пресс-конференции в среду, при этом, похоже, снизил собственную планку успеха и предупредил, что может снова разбомбить Иран, если ядерные переговоры провалятся».
«По сути, промежуточная сделка обменивает открытие Ормузского пролива на экономическое облегчение. Но обмен неравномерен: выгоды Тегерана будут большими и новыми. Вашингтон просто восстановит некоторые преимущества, которые существовали до начала войны в феврале».
«Такая реакция подчеркивает проблему, с которой сталкивается Трамп за пять месяцев до промежуточных выборов, поскольку он работает над тем, чтобы избавить республиканцев от политического альбатроса войны, в то же время придерживаясь различных взглядов на это в своей собственной партии. В то время как Трамп заслужил похвалу за сделку от некоторых союзников-республиканцев, консолидация поддержки в партии с конкурирующими фракциями оказывается сложной задачей».
«Трамп не побоится использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты против Ирана, если сторонам не удастся заключить хорошую сделку».
«Мирное соглашение между США и Ираном дает огромный толчок нефтяной промышленности Тегерана, потенциально восстанавливая жизнеспособность экономики режима и принося доход более чем в 60 миллиардов долларов в год.
В долгосрочной перспективе полная реинтеграция Ирана на мировые нефтяные рынки будет зависеть от того, превратятся ли отказы США в постоянное смягчение санкций. Это, согласно Меморандуму о взаимопонимании, зависит от достижения более широкого соглашения по ядерной деятельности Ирана».