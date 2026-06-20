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Главная / Политика /

Bloomberg: переговоры США и Ирана зашли в тупик на фоне ударов Израиля по Ливану

Ведомости

Переговоры между США и Ираном по ядерной программе и постоянному урегулированию на Ближнем Востоке были отложены на неопределенный срок, пишет Bloomberg. Причиной стали продолжающиеся столкновения между Израилем и ливанским движением «Хезболла» на юге Ливана. Переговоры были назначены на 19 июня. Иран, по данным информированных источников, отказался направлять делегацию в Швейцарию, потребовав включить в предварительное соглашение с Вашингтоном условие о прекращении израильских военных действий в Ливане.

Ливанская армия сообщила об израильских ударах по югу страны и долине Бекаа, в результате которых есть погибшие и раненые, а также значительные разрушения. ЦАХАЛ, в свою очередь, заявил об ударах по объектам «Хезболлы» в ответ на обстрелы. По данным ливанских властей, только вечером 19 июня жертвами израильских атак стали 47 человек. Израильская сторона подтвердила гибель четверых военнослужащих, включая командира батальона.

CNN и Financial Times со ссылкой на дипломатические источники также сообщали, что переговоры США и Ирана отложили именно из-за ситуации в Ливане.

Что означает пауза в переговорах США и Ирана

Политика / Международные новости

Соглашение, заключенное между президентом США и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в дистанционном формате, предусматривало всеобъемлющее прекращение огня, в том числе в зоне Ормузского пролива (с разблокировкой и восстановлением судоходства) и в Ливане. Израиль не является участником этого меморандума. 18 июня Трамп в соцсети TruthSocial написал, что США ожидают режима полного прекращения огня на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, чтобы продолжить переговоры с Ираном. Вечером 18 июня Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется на юге Ливана столько, «сколько потребуется».

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