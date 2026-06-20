Bloomberg: переговоры США и Ирана зашли в тупик на фоне ударов Израиля по Ливану

Соглашение, заключенное между президентом США и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в дистанционном формате, предусматривало всеобъемлющее прекращение огня, в том числе в зоне Ормузского пролива (с разблокировкой и восстановлением судоходства) и в Ливане. Израиль не является участником этого меморандума. 18 июня Трамп в соцсети TruthSocial написал, что США ожидают режима полного прекращения огня на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, чтобы продолжить переговоры с Ираном. Вечером 18 июня Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется на юге Ливана столько, «сколько потребуется».