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Вэнс обозначил ключевые темы переговоров США и Ирана в Швейцарии

Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал основные направления предстоящих переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые планируется провести в Швейцарии. Об этом сообщил CNN.

Как отметил Вэнс, главной задачей переговорного процесса станет продвижение по вопросам, связанным с ядерной сферой, а также достижение прекращения огня в Ливане. Он уверен, что у иранской стороны тоже есть вопросы, которые она хотела бы обсудить.

По его словам, переговоры будут проходить сразу на нескольких уровнях. Помимо представителей политического руководства двух стран в обсуждении примут участие профильные специалисты и технические эксперты.

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21 июня Вэнс прилетел в Швейцарию на переговоры с делегацией Ирана. Вице-президент заявил, что сможет остаться в Швейцарии только на «день-два». В Швейцарии в повестку переговоров добавлена экстренная сессия по Ливану и она станет первой темой для обсуждения, сообщил дипломат, знакомый с ходом встречи. Перед вылетом в Швейцарию Вэнс заявил, что одной из приоритетных задач является достижение прогресса в прекращении огня в Ливане, который вновь подвергся ракетным ударам со стороны Израиля.

В состав американской делегации войдут Вэнс, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В состав иранской делегации входят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи, замсекретаря Высшего совета нацбезопасности Али Багери-Кяни, глава ЦБ Абдольнасер Хеммати, глава иранской национальной нефтяной компании Хамид Бавард.

Запланированные на 19 июня переговоры между США и Ираном в Швейцарии были отложены из-за обострения конфликта в Ливане. 19 июня сообщалось о том, что израильские военные наносили удары по объектам движения «Хезболла» на юге Ливана и продолжали атаки в ряде районов приграничной территории. По меньшей мере 16 человек погибли в результате атак израильских ВВС по нескольким объектам в Ливане 20 июня.

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