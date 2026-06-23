Иран и США создадут четыре рабочие группы по итогам переговоров

Первый раунд американо-иранских переговоров после подписания меморандума о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке прошел с 21 по 22 июня. Первоначально они должны были состояться 19 июня, но были отложены после израильского воздушного налета по позициям проиранской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. Основной темой диалога стало прекращение боевых действий в Ливане и допуск инспекторов ООН на иранские ядерные объекты.