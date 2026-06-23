Иран и США создадут четыре рабочие группы по итогам переговоров
Иран и Соединенные Штаты договорились сформировать четыре специализированные рабочие группы для проработки ключевых направлений урегулирования существующих разногласий. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, передает телеканал Press TV.
По его словам, стороны согласовали создание групп по прекращению санкций, ядерной тематике, реконструкции и экономическому развитию, мониторингу и осуществлению.
Кроме того, участники переговоров приняли решение создать специальный контактный пункт между двумя странами по вопросам судоходства через Ормузский пролив.
18 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи официально подтвердил доработку и подписание ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Документ был согласован обеими сторонами и включает положения, касающиеся не только двусторонних отношений, но и региональной повестки.
Первый раунд американо-иранских переговоров после подписания меморандума о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке прошел с 21 по 22 июня. Первоначально они должны были состояться 19 июня, но были отложены после израильского воздушного налета по позициям проиранской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. Основной темой диалога стало прекращение боевых действий в Ливане и допуск инспекторов ООН на иранские ядерные объекты.
В ходе переговоров стороны сформировали специализированные рабочие группы для согласования параметров будущего итогового соглашения. Советник министра иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари отметил, что были созданы контрольные группы для надзора за выполнением меморандума и мониторинга прогресса в отношении заключения окончательного соглашения. Он уточнил, что в рамках переговорного процесса предусмотрен 60-дневный срок для выработки финального документа.
По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, технические переговоры США и Ирана возобновятся в течение последующих дней или недель. Делегации заложили основу для успешной итоговой сделки. Вэнс обратился к аналогии, согласно которой итоговый вариант договора – это дом, а сейчас страны заложили «хороший фундамент».