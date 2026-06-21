США и Иран в ходе переговоров создали специализированные рабочие группы

21 июня МИД Катара объявил о начале переговоров между Соединенными Штатами и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана в Швейцарии. Ведомство рассчитывает, что переговорный процесс завершится выработкой «всеобъемлющего и постоянного соглашения, охватывающего все аспекты, указанные в меморандуме о взаимопонимании».