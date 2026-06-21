США и Иран в ходе переговоров создали специализированные рабочие группы
В ходе технических переговоров между США и Ираном в Швейцарии стороны сформировали специализированные рабочие группы для согласования параметров будущего итогового соглашения. Об этом заявил советник министра иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари, передает катарское агентство новостей QNA.
Аль-Ансари отметил, что были созданы контрольные группы для надзора за выполнением меморандума и мониторинга прогресса в отношении заключения окончательного соглашения. Он уточнил, что в рамках переговорного процесса предусмотрен 60-дневный срок для выработки финального документа.
Катарская сторона подчеркнула, что создание таких структур отражает стремление участников к конструктивному диалогу и достижению устойчивого соглашения.
21 июня МИД Катара объявил о начале переговоров между Соединенными Штатами и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана в Швейцарии. Ведомство рассчитывает, что переговорный процесс завершится выработкой «всеобъемлющего и постоянного соглашения, охватывающего все аспекты, указанные в меморандуме о взаимопонимании».
В состав американской делегации войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В состав иранской делегации входят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи, замсекретаря Высшего совета нацбезопасности Али Багери-Кяни, глава ЦБ Абдольнасер Хеммати, глава иранской национальной нефтяной компании Хамид Бавард.
CNN сообщал, что среди основных направлений предстоящих переговоров между Вашингтоном и Тегераном Вэнс назвал продвижение по вопросам, связанным с ядерной сферой, а также достижение прекращения огня в Ливане.