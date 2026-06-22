Вэнс: технические переговоры США и Ирана продолжатся несколько дней или недель
Технические переговоры США и Ирана возобновятся в течение дней или недель. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии.
«Мы заложили очень хорошую основу для успешной финальной сделки, а финальная сделка – это дом. Мы заложили фундамент, мы еще не построили дом, но мы заложили прочный фундамент, чтобы обеспечить благополучие американского народа», – также отметил он (цитата по CNN).
22 июня, после завершения переговоров Ирана и США, страны-посредники Катар и Пакистан опубликовали совместное заявление. Как следует из документа, стороны договорились о создании комитета высокого уровня для политического контроля за процессом посредничества. Главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед комитетом и руководить рабочими группами по вопросам ядерной программы, санкций, а также группой по мониторингу и разрешению споров.
Страны также приняли решение о создании комиссии по урегулированию разногласий между сторонами, Ливаном и посредниками для обеспечения соблюдения условий прекращения военных действий в Ливане в соответствии с меморандумом.