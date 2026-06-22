Вэнс: технические переговоры США и Ирана продолжатся несколько дней или недель

22 июня, после завершения переговоров Ирана и США, страны-посредники Катар и Пакистан опубликовали совместное заявление. Как следует из документа, стороны договорились о создании комитета высокого уровня для политического контроля за процессом посредничества. Главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед комитетом и руководить рабочими группами по вопросам ядерной программы, санкций, а также группой по мониторингу и разрешению споров.