Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,903+0,89%VEON-RX54,7-5,69%CHKZ15 400-4,35%IMOEX2 320,01-4,15%RTSI995,08-4,16%RGBI115,99-1,28%RGBITR769,5-1,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Вэнс: технические переговоры США и Ирана продолжатся несколько дней или недель

Ведомости

Технические переговоры США и Ирана возобновятся в течение дней или недель. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии.

«Мы заложили очень хорошую основу для успешной финальной сделки, а финальная сделка – это дом. Мы заложили фундамент, мы еще не построили дом, но мы заложили прочный фундамент, чтобы обеспечить благополучие американского народа», – также отметил он (цитата по CNN).

22 июня, после завершения переговоров Ирана и США, страны-посредники Катар и Пакистан опубликовали совместное заявление. Как следует из документа, стороны договорились о создании комитета высокого уровня для политического контроля за процессом посредничества. Главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед комитетом и руководить рабочими группами по вопросам ядерной программы, санкций, а также группой по мониторингу и разрешению споров.

Страны также приняли решение о создании комиссии по урегулированию разногласий между сторонами, Ливаном и посредниками для обеспечения соблюдения условий прекращения военных действий в Ливане в соответствии с меморандумом.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её