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США и страны Персидского залива отказались вводить пошлины в Ормузском проливе

Ведомости

Вашингтон и страны Персидского залива отвергли возможность введения пошлин в Ормузском проливе. Это следует из совместного заявления стран по итогам министерской встречи в Манаме.

«Министры отвергли введение любых сборов, налогов или попыток установить контроль над проливом», – говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

21 июня министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сообщил, что Иран пообещал не вводить пошлины за проход через Ормуз в течение 60 дней. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Тегеран не сможет получить право на взимание пошлин за проход в рамках каких-либо будущих договоренностей с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Тегеран не взимает и не получает никаких других сборов за проезд по судам, проходящим через Ормузский пролив. Трамп пригрозил при этом остановкой переговоров, если заверения Ирана окажутся ложными.

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