США и страны Персидского залива отказались вводить пошлины в Ормузском проливе

21 июня министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сообщил, что Иран пообещал не вводить пошлины за проход через Ормуз в течение 60 дней. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Тегеран не сможет получить право на взимание пошлин за проход в рамках каких-либо будущих договоренностей с Вашингтоном.