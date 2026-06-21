Иран пообещал не вводить пошлины за проход через Ормуз в течение 60 дней
Пошлины за проход судов через Ормузский пролив не будут вводиться в течение ближайших 60 дней. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в интервью телеканалу Al Arabiya, ссылаясь на соответствующее обещание иранской стороны.
По его словам, в указанный период решение о введении каких-либо тарифов или сборов за транзит через Ормуз приниматься не будет.
21 июня гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что в иранский порт Шахид Раджаи прибыл первый контейнеровоз после прекращения блокады со стороны США. По данным IRIB, генеральный директор портов и судоходства провинции Хормозган Хоссейн Аббаснежад заявил, что судно вместимостью 6500 контейнеров причалило в 03:00 по местному времени (2:30 мск). В агентстве уточнили, что груз прибывшего судна включает различные импортные товары. Как отметил Аббаснежад, корабль выгрузит 2980 контейнеров, а до конца недели примет на борт более 3100 контейнеров с экспортной продукцией.
Агентство Fars со ссылкой на военные источники писало, что Ормузский пролив остается закрытым, а ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не выдавали разрешений на проход судов до дальнейшего уведомления. 21 июня пресс-служба ВМС КСИР официально объявила, что Ормузский пролив закрыт для всех судов из-за действий Израиля в Ливане и нарушения США режима прекращения огня. Там также предупредили, что судам не следует приближаться к проливу, иначе они сами понесут ответственность за любые возможные последствия.
20 июня Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что коммерческое судоходство в Ормузском проливе активизировалось на фоне присутствия сил США в регионе. В течение дня 20 июня пролив пересекли 55 торговых судов. В CENTCOM подчеркнули, что объединенный морской информационный центр ранее выпустил уведомление, подтверждающее безопасный проход для всех судов по установленному маршруту, свободному от каких-либо произвольных требований или препятствий.