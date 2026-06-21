Иран пообещал не вводить пошлины за проход через Ормуз в течение 60 дней

Агентство Fars со ссылкой на военные источники писало, что Ормузский пролив остается закрытым, а ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не выдавали разрешений на проход судов до дальнейшего уведомления. 21 июня пресс-служба ВМС КСИР официально объявила, что Ормузский пролив закрыт для всех судов из-за действий Израиля в Ливане и нарушения США режима прекращения огня. Там также предупредили, что судам не следует приближаться к проливу, иначе они сами понесут ответственность за любые возможные последствия.