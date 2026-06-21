Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,807+0,16%UNAC0,304-6,62%MSRS1,735-1,67%IMOEX2 420,56-0,85%RTSI1 038,31-0,96%RGBI117,22-0,79%RGBITR776,7-0,74%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Fars: КСИР не выдает разрешения на проход через Ормузский пролив

Ведомости

Ормузский пролив остается закрытым, а ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не выдавали разрешений на проход судов до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на военные источники.

21 июня пресс-служба ВМС КСИР официально объявила, что Ормузский пролив закрыт для всех судов из-за действий Израиля в Ливане и нарушения США режима прекращения огня. Там также предупредили, что судам не следует приближаться к проливу, иначе они сами понесут ответственность за любые возможные последствия.

Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов 20 июня в ответ на удары Израиля по Ливану и нарушение первого пункта меморандума с США, который касается прекращения огня на всех фронтах. При этом ВС США заявили о свободном проходе судов через Ормузский пролив.

Запланированные на 19 июня переговоры между США и Ираном в Швейцарии были отложены из-за обострения ситуации в Ливане. Вашингтон и Тегеран проведут переговоры 21 июня в швейцарском Бюргенштоке.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её