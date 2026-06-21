Fars: КСИР не выдает разрешения на проход через Ормузский пролив
Ормузский пролив остается закрытым, а ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не выдавали разрешений на проход судов до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на военные источники.
21 июня пресс-служба ВМС КСИР официально объявила, что Ормузский пролив закрыт для всех судов из-за действий Израиля в Ливане и нарушения США режима прекращения огня. Там также предупредили, что судам не следует приближаться к проливу, иначе они сами понесут ответственность за любые возможные последствия.
Запланированные на 19 июня переговоры между США и Ираном в Швейцарии были отложены из-за обострения ситуации в Ливане. Вашингтон и Тегеран проведут переговоры 21 июня в швейцарском Бюргенштоке.