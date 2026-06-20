ВС США заявили о свободном проходе судов через Ормузский пролив
Коммерческое судоходство в Ормузском проливе активизировалось на фоне присутствия сил США в регионе, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X. В течение дня 20 июня пролив пересекли 55 торговых судов.
В CENTCOM подчеркнули, что объединенный морской информационный центр ранее выпустил уведомление, подтверждающее безопасный проход для всех судов по установленному маршруту, свободному от каких-либо произвольных требований или препятствий.
20 июня Reuters со ссылкой на Службу гражданской обороны Ливана сообщил о 16 погибших в результате атак израильских ВВС по нескольким объектам в Ливане.