ВС США заявили о свободном проходе судов через Ормузский пролив

20 июня Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатем аль-Анбия» сообщил, что страна закрывает Ормузский пролив для прохода судов. Решение было принято в ответ на удары Израиля по Ливану и нарушение первого пункта меморандума с США, который касается прекращения огня на всех фронтах.