Уиткофф и Кушнер прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для проведения переговоров с представителями Ирана, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Уже несколько часов находятся на месте и занимаются техническими аспектами этих переговоров», – сказал он в беседе с Fox News.
Поездка изначально планировалась на 19 июня, но была отменена. Вэнс допустил, что переговоры США с Ираном в Швейцарии могут начаться уже в воскресенье, 20 июня.
Новое объявление о переговорах появилось вскоре после того, как иранское объединенное военное командование заявило о повторном закрытии Ормузского пролива, сославшись на продолжающиеся израильские атаки в Ливане.
France 24 со ссылкой на иранские государственные СМИ сообщает, что глава МИД Ирана Арагчи встретился с прибывшим в страну министром внутренних дел Пакистана.
По меньшей мере 16 человек погибли в результате атак израильских ВВС по нескольким объектам в Ливане. Согласно меморандуму, подписанному США и Ираном, стороны договорились о полном прекращении огня, в том числе о разблокировке Ормузского пролива и прекращении боевых действий в Ливане. Израиль не является подписантом меморандума.