Трамп: Иран нарушил перемирие, атаковав дронами суда в Ормузском проливе

«Иран выпустил по меньшей мере четыре беспилотника по кораблям, пересекающим Ормузский пролив. Один из беспилотников попал в верхнюю палубу большого и очень дорогого грузового судна. Были нанесены повреждения, но судно смогло продолжить свой путь», – написал он.