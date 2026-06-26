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Главная / Политика /

Трамп: Иран нарушил перемирие, атаковав дронами суда в Ормузском проливе

Иранские военные выпустили по меньшей мере четыре беспилотника
Ведомости

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаках судов, проходящих по Ормузскому проливу. Об этом он заявил в Truth Social.

«Иран выпустил по меньшей мере четыре беспилотника по кораблям, пересекающим Ормузский пролив. Один из беспилотников попал в верхнюю палубу большого и очень дорогого грузового судна. Были нанесены повреждения, но судно смогло продолжить свой путь», – написал он.

Три дрона, по его утверждению, были сбиты ВС США. Президент назвал это безрассудным нарушением соглашения о прекращении огня.

18 июня МИД Ирана официально подтвердил доработку и подписание ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Документ был согласован обеими сторонами и включает положения, касающиеся не только двусторонних отношений, но и региональной повестки.

Сейчас стороны провели один раунд технических консультаций по достижению долгосрочного мирного соглашения. Новый раунд может состояться до 30 июня, говорил госсекретарь США Марко Рубио.

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