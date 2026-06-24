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Главная / Политика /

Трамп: Иран соглашается на все, чего я хочу

Ведомости

Иран соглашается с требованиями Вашингтона в ходе продолжающихся контактов между сторонами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Конгрессе.

«Иран ведет себя очень хорошо. Они соглашаются на все, чего я хочу», – сказал Трамп (цитата по ТАСС). При этом он добавил, что в противном случае США готовы вернуться и «сделать то, что должны».

24 июня Трамп раскритиковал принятую сенатом резолюцию об ограничении военных полномочий президента США в американо-иранском конфликте. По его словам, документ усложнит диалог с Ираном. Президент утверждал, что реакция Тегерана на голосование в сенате уже повлияла на контакты между сторонами. Трамп заявил, что резолюция осложнила его работу и укрепила позиции Ирана на переговорах.

23 июня сенат США одобрил резолюцию о прекращении военных действий против Ирана. Документ поддержали 50 сенаторов, против выступили 48. При этом резолюция не имеет обязательной юридической силы.

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