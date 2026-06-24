Трамп: резолюция американского Сената усложнит диалог с Ираном
Резолюция, принятая Сенатом США, об ограничении военных полномочий американского президента в американо-иранском конфликте усложнит диалог с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети True Social.
Трамп заявил, что реакция Ирана на действия сенаторов уже отразилась на ходе контактов между сторонами. «Иран спросил моих людей: "Что все это значит?" – написал он.
По словам американского лидера, резолюция усложнила ему работу в переговорном процессе. Как утверждает Трамп, Иран был у него «на крючке», однако Сенат решил провести «несвоевременную и бессмысленную встречу». По оценке президента, законодатели продемонстрировали несогласие с действиями главы государства, что сыграло на руку иранским властям и поддержало их позиции.
23 июня Сенат США поддержал резолюцию, предусматривающую прекращение военных действий страны против Ирана. Документ был одобрен 50 голосами против 48. Как отмечает Reuters, голосование продемонстрировало растущее беспокойство даже среди республиканцев по поводу конфликта с Ираном, который продолжается с 28 февраля. Согласно тексту резолюции, президент США должен вывести американские вооруженные силы из зоны боевых действий с Ираном или против него. Резолюция не обладает обязательной юридической силой.
Переговоры между Вашингтоном и Тегераном активно продолжаются. 23 июня Трамп заявил, что диалог развивается успешно и сопровождается рядом договоренностей по вопросам ядерного контроля, санкций и судоходства через Ормузский пролив. По словам президента США, ключевым результатом стало согласие Ирана допустить международные инспекции на ядерные объекты. Трамп отметил, что именно это условие позволило продолжить переговорный процесс.