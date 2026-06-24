Трамп: резолюция американского Сената усложнит диалог с Ираном

По словам американского лидера, резолюция усложнила ему работу в переговорном процессе. Как утверждает Трамп, Иран был у него «на крючке», однако Сенат решил провести «несвоевременную и бессмысленную встречу». По оценке президента, законодатели продемонстрировали несогласие с действиями главы государства, что сыграло на руку иранским властям и поддержало их позиции.