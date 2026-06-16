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Сенат США заблокировал резолюцию об ограничении полномочий Трампа по Ирану

Ведомости

Сенат США отклонил резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом сообщил CBS News.

За вывод документа из профильного комитета для дальнейшего рассмотрения проголосовали 47 сенаторов, против выступили 48. Инициативу поддержали почти все демократы, а также четыре республиканца – Сьюзан Коллинз, Билл Кэссиди, Лиза Мурковски и Рэнд Пол. Единственным демократом, проголосовавшим против, стал сенатор Джон Феттерман.

Автором резолюции выступил сенатор-демократ Рафаэль Уорнок. Документ требовал обязать президента вывести вооруженные силы США из боевых действий в Иране или против Ирана, если такие действия не одобрены Конгрессом посредством объявления войны или специального разрешения на применение силы.

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Политика / Международные новости

Голосование состоялось на фоне требований законодателей раскрыть детали соглашения между США и Ираном, текст которого пока остается закрытым. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн сообщил, что запросил у администрации текст документа и проведение закрытого брифинга. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер заявил, что его партия продолжает добиваться поддержки дополнительных республиканцев для продвижения аналогичной инициативы сенатора Тима Кейна, ограничивающей военные полномочия президента.

15 июня спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подписал меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Со стороны США подписи поставили Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс

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