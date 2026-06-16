Сенат США заблокировал резолюцию об ограничении полномочий Трампа по Ирану

За вывод документа из профильного комитета для дальнейшего рассмотрения проголосовали 47 сенаторов, против выступили 48. Инициативу поддержали почти все демократы, а также четыре республиканца – Сьюзан Коллинз, Билл Кэссиди, Лиза Мурковски и Рэнд Пол. Единственным демократом, проголосовавшим против, стал сенатор Джон Феттерман.