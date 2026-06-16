Трамп объявил о втором этапе сделки с Ираном
США и Иран начали реализацию второго этапа мирной сделки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
«Мы заключили нашу сделку с Ираном, и для того, чтобы она была успешной, мы переводим ее во вторую фазу, которая, я думаю, будет на самом деле проще», – сказал он (цитата по «Прайму»).
Подробности этого этого этапа Трамп не раскрыл. Тегеран пока официально не подтверждал переход на новый этап соглашения.
СМИ писали, что итоговый вариант сделки с Ираном по окончанию конфликта будет предусматривать возможность сокращения численности американских войск в регионе. Вашингтон рассчитывает на достижение соглашения в случае, если Тегеран также пойдет на «некоторые уступки», например, частично откажется от своей ядерной программы.
Кроме того, администрация Трампа готова разрешить создание инвестиционного фонда для Ирана на $300 млрд, сообщила FT.