США рассматривают возможность выделения $300 млрд на восстановление Ирана

15 июня ТАСС сообщал со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, что итоговая сделка США и Ирана по окончанию конфликта будет предполагать в том числе возможность сокращения численности войск США в регионе. Вашингтон рассчитывают на достижение соглашения в случае, если Тегеран также пойдет на «некоторые уступки», например, частично откажется от своей ядерной программы.