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США рассматривают возможность выделения $300 млрд на восстановление Ирана

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа готова разрешить создание инвестиционного фонда для Ирана на $300 млрд. Это станет возможным, если Исламская Республика согласится на окончательное урегулирование конфликта, включая ядерную сделку, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного представителя США, Вашингтон рассматривал смягчение санкций и создание «крупного фонда в размере $300 млрд для восстановления их страны». В материале указано, что льготы будут зависеть от выполнения Ираном условий меморандума о взаимопонимании, который будет официально подписан 19 июня в Швейцарии.

Финансирование фонда не будет осуществляться государством. Планируется задействовать компании, желающие инвестировать в Исламскую Республику. По словам источника газеты, интерес проявляют «многие компании в Европе, Азии, Южной Корее, Японии и т. д., а также американские компании и предприятия». Структура и управление фондом пока не определены.

15 июня ТАСС сообщал со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, что итоговая сделка США и Ирана по окончанию конфликта будет предполагать в том числе возможность сокращения численности войск США в регионе. Вашингтон рассчитывают на достижение соглашения в случае, если Тегеран также пойдет на «некоторые уступки», например, частично откажется от своей ядерной программы.

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