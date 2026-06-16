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США сократят свои войска на Ближнем Востоке после мирной сделки с Ираном

Ведомости

Итоговая сделка США и Ирана по окончанию конфликта будет предусматривать в том числе возможность сокращения численности американских войск в регионе. Об этом в ходе телефонного брифинга заявил высокопоставленный представитель американской администрации, передает ТАСС.

«Мы надеемся сократить их. Но мы этого еще не делаем. <...> Мы хотим увидеть, чтобы иранцы сделали то, что они обещают нам сделать. И в соглашении рассматривается возможность сокращения военных сил в регионе по достижении окончательной сделки», – сказал он.

По словам представителя Вашингтона, США рассчитывают на достижение соглашения в случае, если Тегеран также пойдет на «некоторые уступки», например, частично откажется от своей ядерной программы.

15 июня президент США Дональд Трамп объявил, что в Ормузском проливе возобновилось движение судов. Американский лидер добавил, что многие суда загружены нефтью. Они двигаются по южному «шоссе», которое совершенно безопасно. Трамп также отметил, что есть и другие маршруты движения.

В тот же день агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Иран согласится на бесплатный проход судов через Ормузский пролив в течение 60 дней в рамках готовящегося меморандума с США. По его данным, в последние часы переговоров в текст документа были внесены изменения, касающиеся статуса Ормузского пролива и порядка его использования.

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