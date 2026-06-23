Сенат США проголосовал за прекращение войны против Ирана

Согласно тексту резолюции, президент США Дональд Трамп должен вывести американские вооруженные силы из зоны боевых действий с Ираном или против него. Но агентство подчеркивает, что документ, вероятно, будет носить лишь символический характер. Хотя Трамп не может наложить на него вето, резолюция не обладает обязательной юридической силой.