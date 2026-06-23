Сенат США проголосовал за прекращение войны против Ирана
Сенат США поддержал резолюцию, предусматривающую прекращение военных действий страны против Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters.
Документ был одобрен 50 голосами против 48. Как отмечает издание, голосование продемонстрировало растущее беспокойство даже среди республиканцев по поводу конфликта с Ираном, который продолжается с 28 февраля.
Согласно тексту резолюции, президент США Дональд Трамп должен вывести американские вооруженные силы из зоны боевых действий с Ираном или против него. Но агентство подчеркивает, что документ, вероятно, будет носить лишь символический характер. Хотя Трамп не может наложить на него вето, резолюция не обладает обязательной юридической силой.
На этом фоне продолжаются переговоры между Вашингтоном и Тегераном. 23 июня Трамп заявил, что диалог развивается успешно и сопровождается рядом договоренностей по вопросам ядерного контроля, санкций и судоходства через Ормузский пролив. По словам президента США, ключевым результатом стало согласие Ирана допустить международные инспекции на ядерные объекты. Трамп отметил, что именно это условие позволило продолжить переговорный процесс.