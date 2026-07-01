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Трамп допустил переговоры с Ираном после дедлайна

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не против провести переговоры с Ираном и после истечения срока заключения ядерной сделки, установленного на 18 августа. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Президент также заявил, что удовлетворен своими приказами о разовых ударах по Ирану, когда тот нарушает «меморандум о взаимопонимании». Иран спровоцировал в выходные дни взаимные боевые действия, «подорвавшие хрупкое перемирие, заключенное две недели назад».

По данным издания, Трамп регулярно проводит официальные и импровизированные встречи по Ирану, но из последних переговоров следует, что он ищет способы выйти из тупика в отношениях с Тегераном и пока не исключает возобновления боевых действий. Некоторые официальные лица признают, что возобновление конфликта стало бы молчаливым признанием провала широко разрекламированной сделки с Ираном.

В ночь на 18 июня Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильскую операцию в Ливане. Документ определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. В течение 60 дней стороны намерены договориться по вопросам ядерной программы. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций. 29 июня Трамп заявил, что Иран запросил встречу с американской стороной в Дохе, но Тегеран опроверг эту информацию.

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