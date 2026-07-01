Трамп допустил переговоры с Ираном после дедлайна

В ночь на 18 июня Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильскую операцию в Ливане. Документ определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. В течение 60 дней стороны намерены договориться по вопросам ядерной программы. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций. 29 июня Трамп заявил, что Иран запросил встречу с американской стороной в Дохе, но Тегеран опроверг эту информацию.