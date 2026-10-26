Сторонница диалога с Россией лидирует на выборах в Болгарии

Йотова возглавила Болгарию в январе 2026 г. после досрочной отставки Румена Радева, который решил участвовать в парламентских выборах. В мае парламент избрал Радева премьер-министром. Его коалиция «Прогрессивная Болгария» получила на выборах 44,6% голосов и 131 из 240 депутатских мандатов.