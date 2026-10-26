Сторонница диалога с Россией лидирует на выборах в Болгарии
Действующий президент Болгарии Илияна Йотова лидирует в первом туре президентских выборов с 34,699% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны после обработки 98,99% протоколов.
Поскольку ни один из кандидатов не получил необходимого для победы большинства, 1 ноября состоится второй тур выборов. В нем примут участие Йотова и Гюров.
25 октября экзитполы показали лидерство Йотовой с результатом 35,3%, тогда как Гюров набирал 32,4%. Явка на голосовании оказалась рекордно низкой – около 22,3% по состоянию на 19:00 по местному времени.
Йотова возглавила Болгарию в январе 2026 г. после досрочной отставки Румена Радева, который решил участвовать в парламентских выборах. В мае парламент избрал Радева премьер-министром. Его коалиция «Прогрессивная Болгария» получила на выборах 44,6% голосов и 131 из 240 депутатских мандатов.