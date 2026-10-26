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Главная / Финансы /

В России началась «Монетная неделя»

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В России стартовала всероссийская акция «Монетная неделя», в рамках которой жители смогут обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить мелочь на банковский счет. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Акция продлится до 7 ноября. Сдать монеты можно в отделениях банков и магазинах, участвующих в акции. К обмену принимаются монеты Банка России, выпущенные с 1997 г.

Организаторы рекомендуют заранее рассортировать мелочь по номиналу. В некоторых пунктах это обязательное условие. Кроме того, отдельные участники акции не принимают монеты номиналом менее 1 руб. Зачислить деньги на банковский счет можно только в отделениях кредитных организаций. Адреса пунктов приема, правила обмена и другие условия участия опубликованы на сайте «Монетной недели».

В 2025 г. такая неделя проходила с 22 cентября по 4 октября. 23 октября Южное главное управление Банка России сообщило, что в Краснодарском крае по итогам второго этапа акции в оборот возвращено более 550 000 монет на сумму 2,8 млн руб.

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