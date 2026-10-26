В России началась «Монетная неделя»
В России стартовала всероссийская акция «Монетная неделя», в рамках которой жители смогут обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить мелочь на банковский счет. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.
Акция продлится до 7 ноября. Сдать монеты можно в отделениях банков и магазинах, участвующих в акции. К обмену принимаются монеты Банка России, выпущенные с 1997 г.
Организаторы рекомендуют заранее рассортировать мелочь по номиналу. В некоторых пунктах это обязательное условие. Кроме того, отдельные участники акции не принимают монеты номиналом менее 1 руб. Зачислить деньги на банковский счет можно только в отделениях кредитных организаций. Адреса пунктов приема, правила обмена и другие условия участия опубликованы на сайте «Монетной недели».