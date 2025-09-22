В России стартовала «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры
«Монетная неделя», в ходе которой россияне смогут обменять монеты на бумажные деньги в магазинах и банках – участниках акции, пройдет с 22 cентября по 4 октября, сообщила пресс-служба Банка России.
Как объяснили представители регулятора, обратившись в банк из перечня, можно положить мелочь на свой счет. Узнать о таком статусе организации можно на сайте «монетнаянеделя.рф», как и об условиях участия в проекте. В ЦБ рассказали, что в рамках акции монеты можно обменять в около 15 000 магазинах и 4000 отделениях банков. Они расположены в 3000 населенных пунктах.
В Банке России напомнили, что предыдущая «Монетная неделя» состоялась в апреле. Тогда жители страны вернули в банки и магазины более 51 млн монет на сумму 242 млн руб. В октябре 2024 г. в России проводилась такая же акция. На сайте проекта участникам советовали для обмена взять с собой паспорт и отсортировать монеты по номиналу.