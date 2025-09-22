В России стартовала «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры

Как объяснили представители регулятора, обратившись в банк из перечня, можно положить мелочь на свой счет. Узнать о таком статусе организации можно на сайте «монетнаянеделя.рф», как и об условиях участия в проекте. В ЦБ рассказали, что в рамках акции монеты можно обменять в около 15 000 магазинах и 4000 отделениях банков. Они расположены в 3000 населенных пунктах.