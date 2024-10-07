ЦБ объявил о начале «монетной недели» в России

«Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали в мае, что за последние 10 лет в России монет стало на 26% больше. С 2013 г. их число выросло с 57,2 млрд до 72,3 млрд штук к 1 апреля 2024 г. Общая сумма наличности в монетах за эти годы также выросла – на 84,6% с 68,4 млрд до 126,3 млрд руб.