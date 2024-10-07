ЦБ объявил о начале «монетной недели» в России

ЦБ объявил о начале «монетной недели» в РоссииРоссияне смогут обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги до 20 октября
В России стартовала «монетная неделя» – граждане смогут обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги с 7 по 20 октября. Об этом сообщили в Банке России.
«В акции примут участие около 4000 подразделений 159 банков и более 3500 торговых точек», – говорится в сообщении. Также россияне смогут положить мелочь на счет в банке без комиссии.
Адреса участников и условия «монетной недели» указаны на сайте монетнаянеделя.рф. Обменять можно монеты, выпущенные с 1997 г., ограничений по их количеству нет. На сайте акции рекомендуется взять с собой паспорт для проведения операции. Отмечается, что сортировка монет по номиналу уменьшит время их обмена.
Прошлая, весенняя акция прошла с 20 мая по 2 июня. Тогда граждане принесли в банки более 31 млн монет, в оборот было возвращено 135 млн руб.
«Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали в мае, что за последние 10 лет в России монет стало на 26% больше. С 2013 г. их число выросло с 57,2 млрд до 72,3 млрд штук к 1 апреля 2024 г. Общая сумма наличности в монетах за эти годы также выросла – на 84,6% с 68,4 млрд до 126,3 млрд руб.