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ЦБ объявил о начале «монетной недели» в России

Россияне смогут обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги до 20 октября
Ведомости

В России стартовала «монетная неделя» – граждане смогут обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги с 7 по 20 октября. Об этом сообщили в Банке России.

«В акции примут участие около 4000 подразделений 159 банков и более 3500 торговых точек», – говорится в сообщении. Также россияне смогут положить мелочь на счет в банке без комиссии.

Адреса участников и условия «монетной недели» указаны на сайте монетнаянеделя.рф. Обменять можно монеты, выпущенные с 1997 г., ограничений по их количеству нет. На сайте акции рекомендуется взять с собой паспорт для проведения операции. Отмечается, что сортировка монет по номиналу уменьшит время их обмена.

Прошлая, весенняя акция прошла с 20 мая по 2 июня. Тогда граждане принесли в банки более 31 млн монет, в оборот было возвращено 135 млн руб.

«Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали в мае, что за последние 10 лет в России монет стало на 26% больше. С 2013 г. их число выросло с 57,2 млрд до 72,3 млрд штук к 1 апреля 2024 г. Общая сумма наличности в монетах за эти годы также выросла – на 84,6% с 68,4 млрд до 126,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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