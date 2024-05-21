В России за последние 10 лет количество монет выросло на четверть

В России за последние 10 лет количество монет выросло на четвертьВсего в обращение выпущено монет на 126 млрд рублей, но это около 1% всей наличности
В России с 20 мая по 2 июня при поддержке ЦБ проходит акция «Монетная неделя». В рамках нее гражданам предлагают без комиссии обменять скопившиеся у них монеты на банкноты или зачислить эквивалентную сумму на банковский счет. Первая такая акция прошла в 2023 г., тогда таким образом было собрано более 20 млн монет почти на 83 млн руб., а их общий вес составил 87 т. Сколько сейчас монет на руках у россиян, какого они номинала и как менялось их число за последние годы – в материале «Ведомостей».
За последние 10 лет в России монет стало на 26% больше, следует из данных ЦБ РФ: с 2013 г. их число выросло с 57,2 млрд до 72,3 млрд штук к 1 апреля 2024 г. Общая сумма наличности в монетах за эти годы также выросла – на 84,6% с 68,4 млрд до 126,3 млрд руб.
В количественном отношении монет значительно больше, чем банкнот, на «металл» приходится 89,8% от общего количества дензнаков. Но в денежном эквиваленте удельный вес монет в общей сумме наличных денег крайне мал – их доля не превышает 1%.
В 2023 г. на каждого россиянина приходилось 494 монеты, для сравнения годом ранее – 491 штука. В сентябре 2021 г. ЦБ сообщал, что россияне в 1,5 раза лучше обеспечены монетами, чем европейцы. Судя по последним данным, ситуация осталась прежней. В странах Евросоюза в апреле 2024 г. количество монет в обращении достигает 148,8 млрд, то есть 332 штуки на каждого жителя. В России на этот же период на каждого жителя страны приходилось около 495 монет.
Наиболее распространенная сейчас монета в России – номиналом 10 коп. На них приходится 35% от общего числа металлических дензнаков. На втором месте по распространенности – рублевая монета (14%), на третьем месте – монета в 10 руб. (11%). Далее идут монеты номиналом 1 коп. и 50 коп. (по 10%), 5 коп. (8%), 2 руб. (7%) и 5 руб. (5%).
В целом по сравнению с 2013 г. доля мелких монет в обороте снизилась. Доля самой популярной десятикопеечной монеты уменьшилась на 5 п. п. – ранее она достигала 40%. На втором месте по распространенности была копеечная монета (13%), третье и четвертое места делили между собой 50 коп. и 1 руб., на каждую из них приходилось по 11% от всего числа монет.
Рост количества монет можно объяснить в том числе тем, что ЦБ выпускает мелочь, чтобы было чем расплачиваться населению, рассказал «Ведомостям» независимый финансовый аналитик Александр Лежава. Распространенность в обороте монет номиналом 10 коп. он объясняет тем, что они остались на руках у россиян. «Они были достаточно ходовыми какое-то время, а потом по мере инфляции становились практически ненужными в повседневных операциях, – пояснил аналитик. – Соответственно, они оседали у населения, потратить их было некуда, они просто откладывались в копилки».
Выпуск монет в обращение считается дорогостоящим мероприятием из-за стоимости металла и невысокого номинала дензнаков, бумажные купюры изготавливать относительно дешевле. Так, компания «Золотой запас» еще в ноябре 2019 г. оценивала, что во всем мире средние расходы на производство купюр ниже 1% от их достоинства. Для металлических монет этот показатель ближе к 15%. Компания ссылалась на данные ЦБ и портала Metaltorg.ru, согласно которым стоимость чеканки копеечной монеты достигала 461% от номинала (то есть 4,61 руб.). Схожие цифры приводили в сентябре 2021 г. «Известия»: производство 1 коп. оценивалось в 450% от номинала, 1 руб. – в 60%, 2 руб. – в 45%, а пятирублевой монеты – в 20% от номинала.
Проблема дорогостоящей чеканки наблюдается не только в России. На стоимость производства монет жалуются, например, в США, где особо отмечается убыточность монет номиналом в 1 цент и 5 центов. Согласно данным Монетного двора США, цена чеканки одноцентовика в 2023 г. увеличилась на 12,9% по сравнению с 2022 г. – с 2,72 цента до 3,07 цента за штуку. А стоимость производства «никеля» – пятицентовой монеты – выросла на 10,9% с 10,41 цента до 11,54 цента.