В России за последние 10 лет количество монет выросло на четверть

В России с 20 мая по 2 июня при поддержке ЦБ проходит акция «Монетная неделя». В рамках нее гражданам предлагают без комиссии обменять скопившиеся у них монеты на банкноты или зачислить эквивалентную сумму на банковский счет. Первая такая акция прошла в 2023 г., тогда таким образом было собрано более 20 млн монет почти на 83 млн руб., а их общий вес составил 87 т. Сколько сейчас монет на руках у россиян, какого они номинала и как менялось их число за последние годы – в материале «Ведомостей».