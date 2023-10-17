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В Совфеде раскритиковали дизайн новых банкнот с изображением церкви без креста

РПЦ призвала выбирать изображения «более тщательно»
Анастасия Швецова
Максим Стулов / Ведомости

16 октября Банк России представил новые банкноты номиналом 1000 и 5000 руб. В частности, на оборотной стороне купюры в 1000 руб. изобразили башню Сююмбике и Дворцовую церковь, которые располагаются на территории Казанского Кремля. Печать на банкноте церкви без креста на куполе вызвало вопросы у пользователей соцсетей. Новые купюры также прокомментировали в Русской православной церкви (РПЦ) и Совете Федерации.

К дискуссии подключился глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он призвал подходить «более тщательно» к выбору изображений на купюрах, «чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть». 

С заявлением Легойды согласился председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его мнению, по таким вопросам необходимо проводить общественное обсуждение с участием представителей традиционных конфессий. 

«Храм без креста напоминает нам о мрачном периоде богоборчества и размещать подобное изображение на купюрах как минимум неразумно и даже провокационно. Очень надеюсь, что произошедшее больше не повторится», – написал он в своем Telegram-канале.

«Ведомости» направили запрос в Центробанк.

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В РПЦ ранее объяснили, что церковь изображена на купюре без креста, поскольку является музеем, в реальной жизни на ее куполе также отсутствует крест. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвал «не домысливать». Он подчеркнул, что изображение православных памятников в искаженном виде является «некой формой какого-то кощунства». Но в данном случае, продолжил Кипшидзе, речь идет не о церковном здании, поэтому «никакой проблемы нет».

Изображение церкви без креста возмутило священнослужителя и блогера Павла Островского. Он призвал «не играть с огнем» и заявил, что «нет никакой разницы», как здание выглядит в реальности, поскольку «99% жителей России, которые будут пользоваться этой купюрой, не знают историю Казанского кремля». По его мнению, такое изображение несет раздор на религиозной почве.

«Тут два варианта. Первый – это тупость дизайнеров, которые “просто не подумали”, что на таком высоком уровне совершенно недопустимо. Второй – сознательная провокация», – написал Островский в своем Telegram-канале.

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Новые купюры номиналом 1000 и 5000 руб. введены в оборот с 16 октября. На лицевой стороне банкноты, из-за которой разгорелся спор, изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной – объекты Казанского Кремля. 

Дворцовая церковь расположена рядом с башней Сююмбике. Храм был построен в XVII веке. Как отмечается на сайте музея-заповедника «Казанский Кремль», по одной из версии, объект возвели на месте, где в ханский период находилась мечеть Нур-Али. В 1918 г. церковь была разграблена, в советский период в ней располагалась столовая.

Храм отреставрировали в 2002 г., после чего на купол был установлен знак Юнеско. Вскоре знак сняли. Креста на куполе также нет, поскольку церковь не является действующей. Сейчас в здании храма располагается Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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