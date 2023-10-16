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В РПЦ прокомментировали отсутствие креста на куполе на новой тысячной банкноте

Ведомости

На новой банкноте номиналом 1000 руб. на куполе здания вблизи Казанского кремля не изображен крест, поскольку его нет и в реальности. Об этом заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он пояснил, что на банкноте изображена не православная церковь, а музей. По словам представителя РПЦ, изображение православных памятников в искаженном виде является «некой формой какого-то кощунства». 

«Если в случае, как на этой банкноте, речь идет не о церковном здании, то совершенно нет никакой проблемы в том, что она без креста. Почему там должен быть крест, если его в жизни там нет?» – сказал он.

Ранее сегодня Банк России представил обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб., с 16 октября они будут введены в оборот. На купюре в 1000 руб. изображены памятные места Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа: Никольская башня Нижегородского кремля на лицевой стороне и башня Сююмбике на территории Казанского кремля – на оборотной.

Кроме того, на оборотной стороне купюры в 1000 руб. рядом с башней представлена Дворцовая церковь, которая была построена в XVII в. Сейчас в здании располагается Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. На сайте музея-заповедника «Казанский кремль» говорится, что в 1918 г. церковь была разграблена, а в советский период в ней располагалась столовая. Храм восстановили в 2002 г., на куполе был установлен знак «Юнеско». Уточняется, что вскоре его сняли, поскольку церковь не была действующей. Сейчас храм имеет купол без знака или креста на его вершине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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