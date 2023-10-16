В РПЦ прокомментировали отсутствие креста на куполе на новой тысячной банкноте
На новой банкноте номиналом 1000 руб. на куполе здания вблизи Казанского кремля не изображен крест, поскольку его нет и в реальности. Об этом заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Он пояснил, что на банкноте изображена не православная церковь, а музей. По словам представителя РПЦ, изображение православных памятников в искаженном виде является «некой формой какого-то кощунства».
«Если в случае, как на этой банкноте, речь идет не о церковном здании, то совершенно нет никакой проблемы в том, что она без креста. Почему там должен быть крест, если его в жизни там нет?» – сказал он.
Ранее сегодня Банк России представил обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб., с 16 октября они будут введены в оборот. На купюре в 1000 руб. изображены памятные места Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа: Никольская башня Нижегородского кремля на лицевой стороне и башня Сююмбике на территории Казанского кремля – на оборотной.
Кроме того, на оборотной стороне купюры в 1000 руб. рядом с башней представлена Дворцовая церковь, которая была построена в XVII в. Сейчас в здании располагается Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. На сайте музея-заповедника «Казанский кремль» говорится, что в 1918 г. церковь была разграблена, а в советский период в ней располагалась столовая. Храм восстановили в 2002 г., на куполе был установлен знак «Юнеско». Уточняется, что вскоре его сняли, поскольку церковь не была действующей. Сейчас храм имеет купол без знака или креста на его вершине.