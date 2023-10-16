В РПЦ прокомментировали отсутствие креста на куполе на новой тысячной банкноте

Кроме того, на оборотной стороне купюры в 1000 руб. рядом с башней представлена Дворцовая церковь, которая была построена в XVII в. Сейчас в здании располагается Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. На сайте музея-заповедника «Казанский кремль» говорится, что в 1918 г. церковь была разграблена, а в советский период в ней располагалась столовая. Храм восстановили в 2002 г., на куполе был установлен знак «Юнеско». Уточняется, что вскоре его сняли, поскольку церковь не была действующей. Сейчас храм имеет купол без знака или креста на его вершине.