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ЦБ презентовал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Ведомости

Банк России презентовал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб., с 16 октября они будут введены в оборот. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

«Банк России 16 октября 2023 г. вводит в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб. Обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс», – сказано в сообщении. 

Обновленные купюры сохранили цветовую палитру, на них изображены основные достопримечательности федеральных округов. В частности, на купюре в 1000 руб. изображены памятные места Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа: Никольская башня Нижегородского Кремля на лицевой стороне и башня Сююмбике на территории Казанского Кремля – на оборотной. Помимо этого, на оборотной стороне представлен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани и др. 

Пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральном округу. На лицевой стороне банкноты изображена стела «Европа-Азия», а на оборотной – памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-я параллель» в Салехарде. 

Помимо этого, на банкноты нанесен QR-код, при наведении на который пользователи могут перейти на сайт Банка России с информацией о художественном оформлении и признаках подлинности новых купюр. 

/Максим Стулов / Ведомости

В марте 2021 г. в пресс-службе ЦБ сообщили о плановой модернизации банкнот с 2021 по 2025 г. Под обновление попадут купюры 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. В рамках улучшений будет изменен дизайн и усовершенствована защита от повреждений и подделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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