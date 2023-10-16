ЦБ презентовал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Обновленные купюры сохранили цветовую палитру, на них изображены основные достопримечательности федеральных округов. В частности, на купюре в 1000 руб. изображены памятные места Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа: Никольская башня Нижегородского Кремля на лицевой стороне и башня Сююмбике на территории Казанского Кремля – на оборотной. Помимо этого, на оборотной стороне представлен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани и др.