ЦБ презентовал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
Банк России презентовал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб., с 16 октября они будут введены в оборот. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.
«Банк России 16 октября 2023 г. вводит в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб. Обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс», – сказано в сообщении.
Обновленные купюры сохранили цветовую палитру, на них изображены основные достопримечательности федеральных округов. В частности, на купюре в 1000 руб. изображены памятные места Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа: Никольская башня Нижегородского Кремля на лицевой стороне и башня Сююмбике на территории Казанского Кремля – на оборотной. Помимо этого, на оборотной стороне представлен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани и др.
Пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральном округу. На лицевой стороне банкноты изображена стела «Европа-Азия», а на оборотной – памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-я параллель» в Салехарде.
Помимо этого, на банкноты нанесен QR-код, при наведении на который пользователи могут перейти на сайт Банка России с информацией о художественном оформлении и признаках подлинности новых купюр.
В марте 2021 г. в пресс-службе ЦБ сообщили о плановой модернизации банкнот с 2021 по 2025 г. Под обновление попадут купюры 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. В рамках улучшений будет изменен дизайн и усовершенствована защита от повреждений и подделки.