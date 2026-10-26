Что зарубежные СМИ пишут о победе «студентов» на выборах в Сербии

Financial Times обращает внимание на то, что студенты сумели занять политическое пространство, которое не смогли объединить традиционные оппозиционные партии. Кампания проходила под лозунгом «Сербия или мафия» и строилась вокруг борьбы с коррупцией и восстановления доверия к государству. Среди представителей движения газета выделяет кардиолога Илию Срдановича, возглавившего избирательный список. При этом журналисты отмечают отсутствие у объединения единого лидера и недостаточную определенность его позиций по ряду вопросов внешней политики.