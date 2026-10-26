Что зарубежные СМИ пишут о победе «студентов» на выборах в Сербии

Что зарубежные СМИ пишут о победе «студентов» на выборах в СербииСМИ интересует, как поражение Вучича повлияет на отношения с Россией и ЕС
- О поражении Вучича и политических переменах
- О том, как «студенты» смогли победить
- О перспективах нового правительства
- Об отношениях с Россией и Евросоюзом
- О последствиях для Республики Сербской и Милорада Додика
На досрочных парламентских выборах в Сербии 25 октября победу одержало студенческое движение, сформировавшееся в ходе массовых антиправительственных протестов. Бывший президент страны Александр Вучич признал поражение своего политического лагеря. По его предварительной оценке, студенческий список получит от 135 до 140 мест в 250-местном парламенте, а коалиция Сербской прогрессивной партии (SNS) – около 105 мандатов. Окончательные результаты голосования еще не опубликованы.
Зарубежные СМИ рассматривают итоги выборов как серьезный политический перелом после 14 лет доминирования SNS. Журналисты обращают внимание на необычную организацию победившего движения, его позицию по России и Евросоюзу, перспективы антикоррупционных реформ и последствия смены власти для соседних государств.
Как зарубежная пресса оценивает итоги выборов и будущее Сербии – в материале «Ведомостей».
О поражении Вучича и политических переменах
Reuters называет победу студенческого движения исторической и связывает ее с почти двухлетними протестами против коррупции и концентрации власти. Агентство обращает внимание на высокую явку, приблизившуюся к 70%, что стало максимальным показателем с распада Югославии в 1992 г. После признания Вучичем поражения в Белграде начались массовые празднования. По предварительным оценкам социологов CeSID и Ipsos, студенческий список получил парламентское большинство.
Financial Times также рассматривает результаты голосования как завершение продолжительного периода политического доминирования Вучича. Победа студенческого списка открывает возможность формирования нового правительства, однако одновременно ставит вопросы о передаче власти и способности победителей преобразовать государственные институты.
Euronews подчеркивает, что движение, возникшее вне традиционной партийной системы, сумело превратить уличную мобилизацию в парламентское большинство. Издание считает это свидетельством кризиса политической модели, основанной на доминировании Вучича и SNS. При этом журналисты обращают внимание, что победителям предстоит решать более сложные задачи, чем организация протестов: проводить экономическую политику, формировать государственный аппарат и определять отношения с ЕС, Россией, Китаем и Косово.
О том, как «студенты» смогли победить
The Guardian посвятила большой репортаж предвыборной кампании студенческого движения. Его участники отказались от традиционной партийной иерархии, а кандидатов отбирали через университетские собрания. Значительную роль в кампании сыграла работа с избирателями: волонтеры обходили дома, использовали мобильные приложения для координации и пытались привлечь жителей сельских районов, которые прежде поддерживали Вучича. Издание отмечает, что такая организация помогла движению противостоять SNS, обладающей значительно большими ресурсами и влиянием на национальные телеканалы.
Financial Times обращает внимание на то, что студенты сумели занять политическое пространство, которое не смогли объединить традиционные оппозиционные партии. Кампания проходила под лозунгом «Сербия или мафия» и строилась вокруг борьбы с коррупцией и восстановления доверия к государству. Среди представителей движения газета выделяет кардиолога Илию Срдановича, возглавившего избирательный список. При этом журналисты отмечают отсутствие у объединения единого лидера и недостаточную определенность его позиций по ряду вопросов внешней политики.
The Guardian в отдельном разборе связывает появление студенческого движения с трагедией в Нови-Саде, где в ноябре 2024 г. при обрушении навеса железнодорожного вокзала погибли 16 человек. Требования расследовать обстоятельства катастрофы постепенно переросли в масштабные протесты против коррупции и действующей политической системы.
Associated Press опубликовало серию фотографий и интервью с молодыми участниками движения. Студенты рассказали о стремлении добиться независимости государственных институтов, равенства перед законом и ответственности политиков. Некоторые из собеседников агентства подчеркнули, что смена правительства не станет завершением борьбы, поскольку реформирование государства потребует продолжительной работы.
Сербский телеканал N1 подробно изучил состав избирательного списка движения, в который вошли 250 человек. Среди кандидатов оказались преподаватели, врачи, предприниматели, деятели культуры и спортсмены, включая бывшего баскетболиста Деяна Бодирогу и экономиста Деяна Шошкича. Представители движения заявляли, что стремились выбрать специалистов, способных работать в государственных учреждениях, а не профессиональных партийных функционеров.
О перспективах нового правительства
Одной из главных проблем будущего правительства зарубежные СМИ называют отсутствие политического опыта у значительной части представителей студенческого движения.
Euronews считает, что победителям предстоит доказать способность не только добиваться политических изменений, но и обеспечивать работу государственных институтов. Среди основных задач издание выделяет борьбу с коррупцией, обеспечение независимости судебной системы, восстановление свободы СМИ и проведение экономической политики.
Сербское издание N1 приводит подробности программы студенческого движения из 11 пунктов. В ней предлагается создать специальное подразделение прокурорской полиции для расследования коррупционных преступлений, проверить происхождение имущества государственных служащих и пересмотреть контракты, заключенные властями. В социальной сфере движение выступило за бесплатные учебники и повышение доступности лекарств. Представители студентов рассчитывают направить возвращенные государству средства на образование и развитие экономики.
Об отношениях с Россией и Евросоюзом
Al Jazeera отмечает, что внешняя политика остается одним из наименее определенных направлений программы студенческого движения. Его представители сосредоточились на внутренних реформах и избегали подробных обязательств по спорным вопросам. Эксперты, опрошенные изданием, обращают внимание на предложение провести референдум о вступлении Сербии в Евросоюз, жесткую позицию по Косово и намерение сохранять отношения с Россией. По их оценке, смена правительства необязательно приведет к немедленному пересмотру внешнеполитического курса.
После поражения Вучича вопрос об антироссийских санкциях вновь оказался в центре внимания. Как сообщает сербское издание Alo, бывший президент Сербии заявил, что новые власти введут санкции против России к марту – апрелю 2027 г. Он обвинил победителей выборов в сокрытии своих намерений от избирателей и назвал их исполнителями чужих решений. При этом Вучич не привел доказательств готовящегося введения ограничений, отмечает издание.
В то же время представители студентов ранее заявили N1, что выступают против введения ограничительных мер в отношении России. Они объяснили позицию тем, что не считают санкции эффективным способом урегулирования международных конфликтов, и сослались на собственный исторический опыт Сербии. Таким образом, публичная программа победителей пока не предполагает присоединения к антироссийским ограничениям.
На результаты выборов уже отреагировали представители Евросоюза. Как передает The Guardian, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос поздравила студенческий список с победой и заявила о готовности ЕС продолжать сотрудничество с Белградом. Она подчеркнула, что перед Сербией может открыться новая глава отношений с объединением. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила готовность поддерживать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ и борьбы с коррупцией.
О последствиях для Республики Сербской и Милорада Додика
Associated Press еще до голосования обратило внимание на якобы участие руководства Республики Сербской в избирательной кампании Вучича. По данным агентства, местные власти запретили два мероприятия в поддержку сербских студентов, объяснив решения соображениями безопасности. Организаторы акций назвали запреты политически мотивированными. В Боснии и Герцеговине около 19 800 граждан Сербии получили возможность проголосовать на 28 избирательных участках. Представители оппозиции ранее обвиняли Вучича и председателя правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика в организации массового голосования обладателей двойного гражданства в интересах SNS. Оба политика отрицали эти обвинения.
После поражения Вучича боснийская редакция N1 назвала Додика одним из главных политически проигравших на выборах. Издание напоминает, что лидер боснийских сербов открыто поддерживал SNS, участвовал в мероприятиях правящей партии и предупреждал об угрозе Республике Сербской в случае прихода студентов к власти. Додик находился в предвыборном штабе Вучича во время признания поражения. По оценке N1, смена власти в Белграде может изменить сложившиеся отношения между руководством Сербии и Республики Сербской.
При этом уже после голосования Додик изменил публичную риторику. Как сообщает N1 Bosnia, он поздравил студенческий список с победой, несмотря на резкую критику движения в ходе кампании. Додик выразил благодарность Вучичу за многолетнее сотрудничество, но подчеркнул, что Республика Сербская намерена сохранять тесные отношения с Белградом независимо от состава будущего правительства.
Зарубежные СМИ сходятся в том, что результаты выборов стали серьезным испытанием для политической системы Сербии. При этом избирательная победа студентов не дает однозначного ответа на вопрос о будущем внешнеполитическом курсе страны. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от формирования правительства, способности победившего движения провести обещанные реформы и его решений в отношениях с Россией, ЕС и соседними государствами.