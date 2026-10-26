Выдача ипотечных кредитов в сентябре выросла на 45% год к году
В сентябре банки выдали максимальное с начала года количество кредитов – 133 600 штук, что на 45% больше в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. Об этом сообщили ТАСС в службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
В сравнении с августом показатель вырос на 41%. Объем ипотечных кредитов тоже достиг максимума с начала года – 641,5 млрд руб. (+59% в годовом выражении). В августе было выдано всего 399,17 млрд руб. За три квартала россияне оформили 846 900 ипотек на 3,68 трлн руб., а среднемесячный объем выдач составил 408,79 млрд руб.
Доля нового жилья выросла до 41% от общего количества и 52% от общего объема ипотечных кредитов. В сентябре 2025 г. доля первичного жилья составляла 43% от общего количества и 57% от общего объема ипотек. Разница в среднем размере кредита на покупку новостройки и вторички составляет чуть больше 2 млн руб. В среднем на новостройку брали кредит на 5,9 млн руб., а на вторичку – 3,83 млн руб. Ипотеку на новое жилье банки выдавали в среднем на 26 лет и пять месяцев, на жилье во вторичном секторе – на 21 год.
Самые крупные ипотечные кредиты выдавали жителям Москвы – в среднем 7,54 млн руб., Московской области – 6,42 млн руб., Санкт-Петербурга – 6,19 млн руб. Всего в столице за отчетный период взяли 10 660 ипотек на 80,4 млрд руб., а в области – 8150 на 52,33 млрд руб.
24 сентября Минфин утвердил новые правила по программе семейной ипотеки. Теперь ставка и сумма кредита будут зависеть от количества детей. На всей территории России, за исключением столичных агломераций, лимит увеличивается с 6 млн до 8 млн руб. для семей с двумя детьми и до 10 млн руб. – с тремя и более. В Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области – с 12 млн до 15 млн руб. и 18 млн руб. соответственно.
23 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека в России должна быть ограничена, а ее объемы не должны расти. По ее словам, изменение условий льготной ипотеки для IT-специалистов относится к полномочиям правительства. При этом ЦБ выступает за более адресный подход к предоставлению такой поддержки.