Выдача ипотечных кредитов в сентябре выросла на 45% год к году

Доля нового жилья выросла до 41% от общего количества и 52% от общего объема ипотечных кредитов. В сентябре 2025 г. доля первичного жилья составляла 43% от общего количества и 57% от общего объема ипотек. Разница в среднем размере кредита на покупку новостройки и вторички составляет чуть больше 2 млн руб. В среднем на новостройку брали кредит на 5,9 млн руб., а на вторичку – 3,83 млн руб. Ипотеку на новое жилье банки выдавали в среднем на 26 лет и пять месяцев, на жилье во вторичном секторе – на 21 год.