Премьер-министр Грузии рассказал о мечте вернуть Абхазию и Южную Осетию
Грузия к 2030 г. должна вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и к этому же сроку присоединиться к Евросоюзу. Об этой «грузинской мечте» в связи с Днем независимости рассказал в X премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
«Наша грузинская мечта – жить в единой и сильной Грузии к 2030 г. вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 г.!» – написал Кобахидзе.
Грузинский премьер 26 мая также поздравил граждан страны с праздником на площади Свободы в Тбилиси. Он заявил, что за годы своей независимости страна прошла множество испытаний и только сейчас ею управляет правительство, которое защищает грузинские интересы. По словам Кобахидзе, республика идет «своего рода путем Моисея» и обязательно придет к «земле обетованной»: к 2030 г. станет единой и «вместе с абхазскими и осетинскими братьями – полноправным членом европейской семьи».
Политик также обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в предательстве, несмотря на которое, по его словам, в стране за последние два года «сохранили мир». Зурабишвили 18 мая наложила вето на принятый парламентом закон об иноагентах, заявив, что инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам.
В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала столичный город Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость в 1990-е гг.). Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. 12 августа он заявил о завершении операции по принуждению грузинских властей к миру, а 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. При этом Грузия по-прежнему считает их своими территориями.
В конце августа 2023 г. Медведев заявил, что Абхазия и Южная Осетия могут быть присоединены к России при наличии веских причин. Кобахидзе говорил, что Грузия не признает де-факто референдум в Южной Осетии о присоединении к России.